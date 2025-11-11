כיכר השבת
לא ייאמן

באוצר חשבו איך להכניס כסף לקופה - ועלו על פתרון: "מס טיסות" יכניס עוד מיליארדים

בעוד שמחירי הטיסות עדיין לא חזרו למה שהיו ערב המלחמה, מס תעופה חדש שמקודם באוצר במסגרת תקציב 2026, מאיים לייקר אותן עוד יותר | במידה וחברות התעופה יגלגלו את המס לצרכן, הנוסעים עומדים לשלם תוספת של למעלה מ-500 שקלים (!) לנוסע | באוצר חוזים כי המהלך יכניס לקופת המדינה לפחות מיליארד שקל בשנה (תעופה, כלכלה)

מטוסים בשדה התעופה (צילום: משה שי/פלאש 90)

אם חשבתם שהכל יקר, מסתבר שבאוצר מצאו משהו שעדיין לא משלמים עליו (מספיק) מיסים והחליטו לייקר גם אותו: באוצר מקדמים "מס תעופה" חדש שמקודם במסגרת חוק ההסדרים בתקציב 2026. 

על פי הדיווח של עדי כהן ב-i24NEWS, מדובר למעשה במס פחמן, על הזיהום שמייצרים המטוסים - כשגובה המס נקבע לפי מרחק הטיסה ומשקל המטוס. מס שלמעשה קיים בהרבה מדינות אירופה. באוצר חוזים כי המהלך יכניס לקופת המדינה לפחות מיליארד שקל בשנה.

על פי הדיווח, באוצר מבהירים כי מי שיספוג את המהלך הן חברות התעופה הישראליות שנהנות מרווחיות גבוהה בזמן של תחרותיות נמוכה.

אם זאת, בתרחיש סביר שחברות התעופה יבחרו שלא לספוג את המס ויגלגלו את העלות ללקוחות, ההערכה היא כי בטיסות של עד 500 ק"מ (טיסות פנים) העלות לנוסע תעמוד על 8 שקלים לכיוון. בטיסות של עד 4,000 ק"מ (ערב ומרבית ארצות אירופה) העלות לנוסע תעמוד על 45 שקלים לכיוון. בטיסות של למעלה מ4,000 ק"מ (ארצות הברית ודרום אמריקה) העלות לנוסע תעמוד על 270 שקלים לכיוון.

באוצר בונים על הירידה במחירי הטיסות ביום של אחרי המלחמה עם חזרת חברות התעופה הזרות, כך שהמס החדש על הנוסעים ירוכך במעט.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (69%)

לא (31%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בתעופה:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר