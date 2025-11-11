אם חשבתם שהכל יקר, מסתבר שבאוצר מצאו משהו שעדיין לא משלמים עליו (מספיק) מיסים והחליטו לייקר גם אותו: באוצר מקדמים "מס תעופה" חדש שמקודם במסגרת חוק ההסדרים בתקציב 2026.

על פי הדיווח של עדי כהן ב-i24NEWS, מדובר למעשה במס פחמן, על הזיהום שמייצרים המטוסים - כשגובה המס נקבע לפי מרחק הטיסה ומשקל המטוס. מס שלמעשה קיים בהרבה מדינות אירופה. באוצר חוזים כי המהלך יכניס לקופת המדינה לפחות מיליארד שקל בשנה.

על פי הדיווח, באוצר מבהירים כי מי שיספוג את המהלך הן חברות התעופה הישראליות שנהנות מרווחיות גבוהה בזמן של תחרותיות נמוכה.

אם זאת, בתרחיש סביר שחברות התעופה יבחרו שלא לספוג את המס ויגלגלו את העלות ללקוחות, ההערכה היא כי בטיסות של עד 500 ק"מ (טיסות פנים) העלות לנוסע תעמוד על 8 שקלים לכיוון. בטיסות של עד 4,000 ק"מ (ערב ומרבית ארצות אירופה) העלות לנוסע תעמוד על 45 שקלים לכיוון. בטיסות של למעלה מ4,000 ק"מ (ארצות הברית ודרום אמריקה) העלות לנוסע תעמוד על 270 שקלים לכיוון.

אירוע חריג בטיסה: זו הסיבה שהדיילת פונתה מהמטוס היישר אל בית החולים איציק אברהם | 10.11.25

באוצר בונים על הירידה במחירי הטיסות ביום של אחרי המלחמה עם חזרת חברות התעופה הזרות, כך שהמס החדש על הנוסעים ירוכך במעט.