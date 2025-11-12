טיסה של קוואנטס, חברת התעופה הלאומית של אוסטרליה, שהייתה בדרכה הבוקר (רביעי) לנמל התעופה בקנברה, ביצעה נחיתת חירום זמן קצר לאחר ההמראה בעקבות דיווחים על עשן שמילא את תא הנוסעים. כל הנוסעים והצוות פונו בשלום לאחר שנחת המטוס ללא תקריות.

המטוס המריא משדה התעופה אדלייד שבדרום אוסטרליה, בסביבות השעה 6:10 בבוקר לפני שחזר בשלום מספר דקות לאחר מכן. על פי קוואנטס, הטייסים הודיעו על התרעת PAN (אפשרות של צורך בסיוע) לבקרת התנועה האווירית וחזרו מיד לאדלייד.

הטיסה הייתה בדרכה לקנברה כאשר החלו דיווחים על העשן שמתפזר בתא הנוסעים. החלטת צוות הטיסה להכריז על אירוע חירום הבטיחה אישור נחיתה עדיף, מה שאפשר חזרה מהירה ובטוחה.

שירותי החירום היו בכוננות בעת נחיתת המטוס. הנוסעים ירדו כרגיל באמצעות מדרגות האוויר הראשיות ומאוחר יותר קיבלו הסדרי נסיעה חלופיים. חברת התעופה אישרה כי לא דווח על נפגעים בקרב הנוסעים או הצוות.

חברת פרלמנט שהייתה על הטיסה סיפרה: "זה לא היה מפחיד – זה היה יוצא דופן. ברור שאנחנו טסים לא מעט כפוליטיקאים", אמרה, "מעולם לא נתקלתי בתא הנוסעים שהתמלא בעשן ככה. זה בהחלט היה יוצא דופן".

דובר קוואנטס אישר כי טיסה QF1972 חזרה לאדלייד זמן קצר לאחר ההמראה עקב דיווחים על עשן בתא הנוסעים. הדובר הוסיף כי מהנדסי קוואנטס יבצעו בדיקה מלאה של המטוס לפני שיחזור לשירות. "הטייסים שלנו פעלו לפי נהלי הפעלה סטנדרטיים והחזירו את המטוס לאדלייד כאמצעי זהירות. הטיסה נחתה כרגיל, וכל הנוסעים והצוות ירדו בשלום", נמסר.