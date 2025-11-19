חברת התעופה החדשה 'אייר חיפה', הפועלת מהצפון, ממשיכה בתנופת ההתרחבות שלה עם קליטת מטוס רביעי שצפוי לנחות היום (רביעי) בשעות הערב בנמל התעופה בחיפה, לאחר טיסה ישירה ממפעלי היצרנית ATR בטולוז, צרפת.

המטוס החדש מצטרף לצי המטוסים של החברה המבוסס כולו על דגם ATR 72-600, מטוסים חסכוניים ויעילים, המתאימים לנמלי תעופה עם מסלולי המראה קצרים. בהמשך, צפויה החברה לקלוט שני מטוסים נוספים: החמישי צפוי להגיע כבר בדצמבר, והשישי במהלך הרבעון הראשון של 2026.

התרחבות צי המטוסים צפויה להביא להכפלת היקף הפעילות של אייר חיפה, שתפעיל בסך הכל שישה מטוסים מנמל התעופה בחיפה במהלך שנת 2026.

מיקי שטרסבורגר, ממייסדי אייר חיפה בירך ואמר: "כל מטוס שמצטרף לצי הוא ביטוי לאמון שלנו בצפון ולפוטנציאל של נמל התעופה בחיפה לשמש כאלטרנטיבה נוחה וייחודית. כל גידול בפעילות מייצר הזדמנויות תעסוקה חדשות, מחזק את המרקם הכלכלי והקהילתי של האזור ומרחיב את אפשרויות הבחירה של תושבי הצפון".

שטרסבורגר הוסיף כי "הארכת מסלול ההמראה של נמל התעופה בחיפה בכ-200 מטר, במסגרת תת״ל 80א׳, תאפשר בעתיד הקרוב להרחיב את רשת הנתיבים מחיפה למערב אירופה ולדובאי. מדובר בצעד תשתיתי קטן בעל משמעות עצומה לקהילה ולכלכלה, שיחזק את חיפה, הקריות והצפון כולו".