מטוס של אייר קנדה ( צילום: עמוד הפייסבוק של החברה )

חברת התעופה הלאומית של קנדה, 'אייר קנדה' מתמודדת בימים האחרונים עם ביקורת חריפה בעקבות תלונה רשמית שהוגשה נגד דיילת, אשר ענדה סיכה פוליטית מעוררת מחלוקת במהלך טיסה. הסיכה, שעוצבה בצורת מפת ישראל, שילבה באופן בולט את צבעי דגל פלסטין ותמונה של מסגד אל-אקצא.

התקרית אירעה בטיסה מטורונטו לאטלנטה, כאשר ישראל אליס, נוסע יהודי שהזדעזע מהמסר הפוליטי בחר להגיש תלונה רשמית נגד הדיילת. הוא אף שיתף ברשת תמונות של הסיכה בפוסט באינסטגרם. אליס כתב: "אני בטיסה של אייר קנדה והדיילת עונדת סיכה עם מפת ישראל לבושה בצבעי פלסטין. אני מרגיש שהמטוס הזה אינו מקום לסמלים פוליטיים, במיוחד לא כאלה שמייצגים זלזול ביהודים. למען האמת, אני מרגיש לא בטוח ומזועזע שזה מותר. מה דעתכם?". אליס מסר לעיתון הקנדי "נשיונל פוסט" כי "אין מקום לאמירות פוליטיות מכל סוג שהוא בחברת תעופה ציבורית, במיוחד כאלה שמזוהות באופן ברור עם סוגיות מקוטבות המשמשות מסווה לאנטישמיות". מקרים כאלה, לדבריו, "מנרמלים קריאות למחיקת העם היהודי". הוא הוסיף: "סיכה המתארת את פלסטין במקום ישראל היא קריאה ברורה לרצח עם". הזוי: מאחרים לטיסה פרצו את השער ורצו לעבר המטוס שהחל בהמראה | תיעוד איציק אברהם | 24.11.25 לדבריו, הוא ואשתו, שענדו שרשראות מגן דוד, חשו "לעג ואיבה" מצד הדיילת. אליס אמר כי הוא כי חש "מוטרד, מאוים ולא בטוח בסיטואציה שאמורה לספק נחמה וביטחון ללא קשר לזהות שלי", והוסיף כי "לראות את זה מקבל גיבוי מאייר קנדה הוא דבר מטריד, ואני מניח שזה עוד ביטוי לכך שהמדינה בגדה בקהל היהודי שלה".

בתגובה לתלונה, אייר קנדה פרסמה הצהרה רשמית שבה אישרה כי היא בודקת את הנושא לעומק. החברה הדגישה כי קוד ההתנהגות שלה מחייב את כל העובדים לדבוק בו, במיוחד בכל הנוגע לשמירה על מקצועיות וניטרליות מוחלטת באינטראקציות עם הנוסעים.

"אנחנו בוחנים את הנושא ונטפל בו ישירות מול העובד המעורב, בהתאם לצורך", כתב דובר החברה במייל לעיתון הקנדי שדיווח גם הוא על התקרית. "יש לנו מדיניות לגבי מדי הצוות, שמגדירה אילו סיכות וסמלים מותרים. יש רשימה מצומצמת של סיכות מאושרות, אף אחת מהן אינה פוליטית".

לחברה יש היסטוריה מפוקפקת בהקשר לכך. בשנת 2023, אייר קנדה הרחיקה טייס עקב פוסט אנטישמי ברשתות החברתיות על ישראל. בנוסף, האיש שזוהה כמוסטפא לבש צבעים פרו-פלסטיניים בזמן שלבש את מדי הטייס שלו בהפגנה במונטריאול.

אייר קנדה פרסמה הצהרה בנושא, ובה אישרה כי העובד פוטר. באותה עת, הם הוסיפו ברשתות החברתיות, "אנו מודעים לפוסטים הבלתי מקובלים שפרסם טייס של אייר קנדה. אנו מתייחסים לעניין הזה ברצינות רבה".