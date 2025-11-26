כיכר השבת
למרות טענות החברה

האקרים טוענים: גנבנו ממיליוני נוסעים של חברת התעופה מידע אישי רגיש ביותר 

אחרי שהודיעה ללקוחות כי מידע רגיש במיוחד - כגון פרטי אשראי וסיסמאות - לא נפרץ, ההאקרים שפרצו לחברת התעופה הספרדית 'איבריה' טוענים כי גניבת הנתונים גדולה בהרבה ממה שהודתה חברת התעופה, וכי גנבו ממיליוני נוסעים מידע אישי רגיש ביותר (תעופה)

אילוסטרציה האקרים (צילום: אתר שאטרסטוק)

קבוצת האקרים טוענת כי גניבת נתונים שהתרחשה לאחרונה בחברת התעופה הספרדית איבריה גדולה בהרבה ממה שהודתה חברת התעופה, וכי גנבו ממיליוני נוסעים מידע אישי רגיש ביותר.

לטענתם, בנוסף לשמות ופרטי הנוסע המתמיד של הנוסעים שדווחו בעבר שנפגעו בדליפת המידע, קבוצת ההאקרים טוענת גם שגנבה 596 ג'יגה-בייט של נתונים המכילים פרטי קשר של לקוחות, תאריכי לידה, פרטי נסיעה והזמנות, יחד עם נתוני כרטיסי אשראי מוסווים.

לצד גניבת מידע אישי, פוסט נוסף ברשת טוען כי קבוצת פשעי סייבר הצליחה לפרוץ למערכות המחשב הפנימיות של איבריה, עם גניבת נתונים טכניים של מטוסים ומנועים, יחד עם מסמכים פנימיים אחרים.

כזכור, ביום ראשון השבוע הודיעה חברת התעופה הלאומית של ספרד, איבריה, כי נפגעה ממתקפת סייבר גדולה, לאחר שהאקרים הצליחו לגשת למערכת של ספק חיצוני שבה אוחסנו כמויות גדולות של נתוני לקוחות.

איבריה שלחה הודעות במייל ללקוחות שנפגעו. על פי החברה, הנתונים היו מאוחסנים במערכת של ספק צד שלישי. אף שהחברה לא ציינה את שם הספק, בתקופה האחרונה מספר מותגים גדולים המשתמשים בתוכנת שירות הלקוחות של חברת Salesforce האמריקנית נפגעו ממתקפות דומות.

לדברי איבריה, ההאקרים עשויים היו להשיג פרטים כמו שמות לקוחות, כתובות דוא"ל ומספרי מועדון הנוסע המתמיד. עם זאת, החברה הדגישה כי מידע רגיש במיוחד - כגון פרטי אשראי וסיסמאות - לא נפרץ.

בהודעה ששלחה החברה נאמר: "מטרת תקשורת זו היא להודיע כי לצערנו איבריה איתרה אירוע אבטחה הקשור לגישה בלתי מורשית למערכות של ספק החברה. מייד עם גילוי האירוע, הפעלנו את פרוטוקול האבטחה שלנו ונקטנו בכל האמצעים הטכניים והארגוניים הנדרשים כדי לבלום אותו, לצמצם את נזקיו ולמנוע הישנות מקרים דומים בעתיד".

הדיווח על הגניבה מגיע שבוע בלבד לאחר שמקור לא מזוהה פרסם בפורום אינטרנטי כי הצליח לגנוב 77 גיגה־בייט של מידע מסחרי רגיש ממערכותיה הפנימיות של איבריה, כולל נתונים טכניים על מטוסי איירבוס A320 ו-A321, תיקי תחזוקה, נתוני מנועים ומסמכים פנימיים אחרים. המידע הוצע למכירה תמורת 150 אלף דולר, אך אמינותו לא הוכחה, ואיבריה לא הגיבה לטענות.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בתעופה:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר