שעות לאחר שזוהתה הבוקר (ראשון) תקלה טכנית חמורה במרכזי בקרת התנועה האווירית של אתונה ומקדוניה, שהשפיעה על כל הטיסות היוצאות והנכנסות למדינה, ביוון מעריכים כי גם לאחר שתתוקן התקלה יחלפו שעות רבות עד שהכאוס סביב המרחב האווירי של יוון יסתיים והטיסות יחזרו לשגרה, שכן בבקרה האווירית מסוגלים לטפל במספר נתון של טיסות בו זמנית, ולפי ההערכות ייווצר "פקק" של מאות טיסות.

כפי שדיווחנו, בעקבות תקלה חמורה במערכות התקשורת של בקרת הטיסה ביוון, נסגר הבוקר המרחב האווירי של המדינה עד השעה 16:00. התקלה, שאירעה במרכזי הבקרה באתונה ובאזור מקדוניה, פוגעת ביכולת התקשורת בין הטייסים לבקרי הטיסה.

ההערכות הראשוניות מצביעות על כשל במעגלים החשמליים של מערכת הרדיו, אך לא ברור מתי תחזור הפעילות לרמה רגילה. נכון לעכשיו, צוותים טכניים עובדים בשיתוף פעולה עם מומחים חיצוניים על מנת לאתר את מקור התקלה ולתקן את המערכת בהקדם האפשרי.

עם איתור התקלה, הרשויות היווניות, באמצעות הרשות היוונית לתעופה אזרחית (HCAA), החליטו להשאיר את המרחב האווירי פתוח רק לטיסות חולפות - מטוסים החוצים את המרחב האווירי היווני ללא נחיתה - עד לתיקון התקלה.

במקביל, טיסות רבות בין אתונה לנמלי תעופה ברחבי אירופה, המזרח התיכון וצפון אפריקה בוטלו או הוסטו למדינות שכנות כמו קפריסין ואיטליה. בשדות התעופה בקפריסין, נרשמו ביטולים והסטות של טיסות בין קפריסין לאתונה.

ברשות שדות התעופה עדכנו כי בעקבות סגירת המרחב האווירי ביוון צפויים עיכובים בהמראות ובנחיתות בנמל התעופה בן-גוריון, בעיקר בטיסות ליוון ובטיסות החולפות במרחב האווירי שלה. חברות התעופה פועלות לאיתור נתיבי טיסה עוקפים, אך מדגישות כי ייתכנו עיכובים נוספים במהלך היום.