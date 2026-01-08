חברת התעופה הישראלית ארקיע הודיעה היום (חמישי) על חתימת הסכם אינטרליין (Interline Agreement) עם JetBlue, חברת התעופה השישית בגודלה בארצות הברית, המפעילה רשת ענפה של טיסות ברחבי צפון אמריקה, הקאריביים ומרכז אמריקה.

ההסכם יאפשר חיבור ישיר בין טיסות ארקיע מנמל התעופה JFK בניו יורק לבין טיסות ההמשך של JetBlue, תוך תיאום מלא של לוחות זמנים, תיוג כבודה עד ליעד הסופי והגנה במקרה של שיבושים.

טרם נקבע תאריך לתחילת שיתוף הפעולה. בשלב הראשון ההזמנות יבוצעו באמצעות סוכני נסיעות בלבד, דרך מערכות ה-GDS, (מערכת מחשוב רשתית המאפשרת לבצע עסקאות בין ספקי שירותים בתחום התיירות, כמו חברות תעופה, חברות להשכרת רכב, בתי מלון וחברות המפעילות רכבות, לבין סוכנויות נסיעות או ישירות מול לקוחות הקצה).

ההסכם מהווה קפיצת מדרגה משמעותית ברמת השירות לנוסע הישראלי ומחבר בין לוח הטיסות של ארקיע - המפעילה עד שבע טיסות שבועיות ישירות לנמל התעופה JFK בניו יורק לבין רשת היעדים הענפה של JetBlue.

עבור הצרכן הישראלי, משמעות ההסכם היא חוויית טיסה נוחה, רציפה ובטוחה, עם חיבור קל ומהיר למבחר רחב של יעדים, ביניהם לוס אנג'לס, פורט לודרדייל במיאמי, בוסטון, אורלנדו, וושינגטון DC, קנקון במקסיקו, גוואטמלה, קוסטה ריקה ועשרות יעדים נוספים מתוך רשת היעדים של JetBlue.

במסגרת ההסכם ייהנו הנוסעים ממשלוח ישיר של מזוודות מנתב"ג ועד ליעד הסופי בארה"ב וכן מכל יעד בארה"ב ועד לנחיתה בישראל, ללא צורך באיסוף כבודה בנמל הביניים, וכן מהגנה מלאה במקרה של עיכובים או שינויים באחד ממקטעי הטיסה. שילוב זה מבטיח נוחות מרבית, חיסכון משמעותי בזמן ושקט נפשי לאורך כל המסע.

65 יעדי ההמשך של JetBlue

ארה״ב

קאריביים

מרכז אמריקה

דרום אמריקה

