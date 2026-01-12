רשות שדות התעופה הודיעה כי בעקבות מזג האוויר הסוער שצפוי היום (שני) ומחר ייתכנו עיכובים בהמראות ובנחיתות הלילה ובשעות הבוקר.

בהודעת רש"ת נכתב: "בהמשך לדיון היערכות שקיים מנכ״ל משרד התחבורה, בעקבות התרעת מערכת מזג האוויר הצפויה להיכנס הערב (12.1.26) לאזורנו, ובמסגרת הליכי השגרה במצבים אלו, רשות שדות התעופה נערכת ליישום הנהלים הנדרשים לתפעול נמלי התעופה".

עוד נמסר: "הצוותים בכל נמלי התעופה - נתב״ג, חיפה ורמון, ערוכים ופועלים בשיתוף כלל גורמי המקצוע וחברות התעופה, לשמירה על בטיחות הנוסעים והמשך רציפות תפקודית של נמלי התעופה. הצוותים המבצעיים תוגברו, בוצעו היערכויות תפעוליות מותאמות, ומתקיים מעקב שוטף אחר תחזיות מזג האוויר והשפעתן האפשרית על פעילות הטיסות".

על פי ההודעה, "בשעות הלילה והבוקר, ייתכנו עיכובים בהמראות ובנחיתות, בהתאם לתנאי מזג האוויר ולהנחיות גורמי הבטיחות".

הרשות המליצה לציבור להתעדכן מראש מול חברות התעופה לגבי מועדי הטיסות ולעקוב אחר עדכונים שוטפים באתר רשות שדות התעופה וברשתות החברתיות.

השירות המטאורולוגי פרסם "אזהרה אדומה" מפני רוחות עזות וחריגות שיפקדו את ישראל משעות הערב, הלילה ובמחצית הראשונה של מחר. משבי הרוח באזור החוף עשויים להגיע למהירות של עד 110 קמ"ש. בנוסף, יש צפי להצפות ושיטפונות משמעותיים בעיקר באזור יהודה, בשפלה ובחוף הדרומי, ושיטפונות משמעותיים בנגב הצפוני ובמדבר יהודה.