הנוסעים שמעו דפיקות: הטיסה עמדה להמריא ולפתע התגלתה הפתעה בבטן המטוס | תיעוד

אירוע חריג אירע בנמל התעופה בטורונטו, כאשר עובד מטען ננעל בבטן מטוס של Air Canada Rouge, רק לאחר שהנוסעים שמעו דפיקות והתריעו לצוות - הוא חולץ | בתיעוד מהמטוס ניתן לשמוע את אחד הטייסים מסביר לנוסעים במערכת הכריזה כי המטוס חוזר לעמדה בגלל שאדם נמצא בבטן המטוס | החברה פתחה בחקירה פנימית לבירור האירוע החריג (תעופה)

התיעוד מהמטוס (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)

תקרית חריגה מאוד התרחשה בטיסה AC1502 של חברת של חברת אייר קנדה רוז' (חברת הבת האזורית של 'אייר קנדה), מטורונטו (YYZ) למונקטון (YQM), כאשר המטוס היה בדרכו למסלול ההמראה, הנוסעים דיווחו שהם שומעים צרחות ודפיקות מתא המטען. בעקבות כך, המטוס חזר לטרמינל ושם גילו שאחד מעובדי המטען נתקע, על פי הדיווחים, בתוך תא המטען לפני שנסגר.

סרטון שפרסם אחד הנוסעים כולל חלק מההודעה של אחד הטייסים, שם ניתן לשמוע אותו אומר: "מעולם לא קרה לי דבר כזה, אני מקווה שזו תהיה הפעם הראשונה והאחרונה, אבל זו הסיבה שהיינו צריכים לחזור לשער, כדי להוציא את האדם שנתקע בתא המטען. החדשות הטובות הן שהאדם בסדר ובטוח, אבל אנחנו רק צריכים להתמודד עם קצת ניירת. שוב, אנו מתנצלים על כל העיכובים היום, ונביא אתכם למונקטון בהקדם האפשרי".

לפי דיווחי התקשורת המקומית, זמן קצר לאחר שמטוס האיירבוס A319 החל בטקסי לקראת ההמראה, נוסעים דיווחו לצוות על רעש חריג, דפיקות וצעקות מהתא התחתון. הצוות עדכן מיד את הטייסים, שהפסיקו את הטקסי והחזירו את המטוס לגייט.

למרבה המזל, עובד המטען התגלה לפני שהמטוס המריא. אם המטוס אכן היה יוצא לדרכו המצב היה הופך למסוכן ומאתגר לוגיסטית. אמנם תאי המטען בדרך כלל נמצאים תחת בקרת לחץ, אך הטמפרטורות בהן יכולות להגיע לקור רב.

זו לא הפעם הראשונה שמשהו כזה קורה. במרץ 2025, אירוע דומה התרחש בטורקיש איירליינס, כאשר עובד המטען נלכד בתא המטען, והתגלה רק לאחר שהמטוס המריא. הוא סבל מסיבוכים רפואיים ארוכי טווח.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

