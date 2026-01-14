ההתחממות הביטחונית: ענקית התעופה הגרמנית מבטלת טיסות מישראל 

קבוצת לופטהנזה הודיעה הערב (רביעי) כי תבטל את טיסות הלילה שלה לנתב"ג, וכן את טיסות הלילה היוצאות ממנו. לפי ההודעה, טיסות היום יופעלו ללא שיבושים מ-15 בינואר ועד 19 בינואר, כולל, "בשל המצב במזרח התיכון". הקבוצה כוללת את חברות התעופה לופטהנזה, SWISS, אוסטריאן איירליינס, בריסל איירליינס ויורווינגס.

בהודעת דובר קבוצת לופטהנזה נמסר: "בשל המצב במזרח התיכון, קבוצת לופטהנזה (הכוללת את חברות התעופה לופטהנזה, SWISS, אוסטריאן איירליינס, בריסל איירליינס ויורווינגס) מודיעה על המשך הפעלת הטיסות אל/מ תל אביב וממנה במתכונת של טיסות יום בלבד, החל ממחר, 15 בינואר, ועד 19 בינואר (כולל).

שינוי זה נועד לאפשר לצוותי האוויר לשוב לבסיסם ללא לינה בישראל. בעקבות השינויים, ייתכן וחלק מהטיסות יבוטלו. קבוצת לופטהנזה עוקבת מקרוב אחר המתרחש ותמשיך להעריך את המצב בימים הקרובים.

נוסעים המושפעים מהשינויים יועברו לטיסות חלופיות באופן אוטומטי וייקבלו על כך עדכון יזום. לחילופין, נוסעים רשאים לשנות את מועד טיסתם לתאריך מאוחר יותר. בטיחות הנוסעים ואנשי הצוות נמצאת תמיד בראש סדר העדיפויות שלנו".

מדוברות רשות שדות התעופה נמסר: "נכון לעת זו, שדות התעופה פועלים כסדרם וללא כל שינוי. יחד עם זאת, ובשל המצב הקיים, מומלץ להתעדכן באופן שוטף מול חברות התעופה. במידה ויחול עדכון כלשהו, תפורסם הודעה לציבור בהתאם".