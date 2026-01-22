כיכר השבת
זו הסיבה המפתיעה

מטורף: מסוק התרסק ונהרס כליל - לא תאמינו איך זה נגמר | תיעוד

מסוק התרסק אל תוך היער כשעליו ארבעה נוסעים | באופן מפתיע, כלל הנוסעים יצאו בחיים, כאשר נוסע אחד במצב קריטי בשל פגיעת ראש ושאר הנוסעים נפצעו קל | על פי ממצאים ראשוניים, העצים ביער שבו התרסק המסוק ריככו את הפגיעה ומנעו טרגדיה שעלולה להיות חמורה יותר (תעופה)

המסוק מסתחרר ומתרסק (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)

סרטון דרמטי הופץ ברשתות החברתיות ובו נראית תאונה אווירית בה היה מעורב מסוק, שאיבד שליטה באוויר והתרסק לתוך יער ונהרס כליל. למרות התמונות הדרמטיות, כלל הנוסעים יצאו בחיים, 1 במצב קריטי ו-3 במצב קל.

על פי הדיווחים, אדם אחד נפצע קשה בתקרית ליד אגמי טימבר במחוז וואסץ', יוטה, ביום ראשון, 18 בינואר. הרשויות עדיין חוקרות את סיבת התקרית. משרד השריף של מחוז וואסץ' דיווח כי התרסקות המסוק דווחה בכביש המהיר 35, בסביבות השעה 15:00 באותו יום.

הנוסע הפצוע פונה למרכז רפואי על ידי שירותי חירום, שם הוא מקבל טיפול עקב פגיעת ראש. שלושה אנשים נוספים שהיו במסוק נבדקו במקום ונקבע כי אינם זקוקים לאשפוז.

המסוק לאחר ההתרסקות (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)

המועצה הלאומית לבטיחות בתחבורה של דיווחה כי היא חוקרת את התאונה כדי לקבוע האם היא נגרמה מבעיה מכנית או מטעות אנוש. על פי ממצאים ראשוניים של מומחים, העצים ביער שבו התרסק המסוק ריככו את הפגיעה ומנעו טרגדיה שעלולה להיות חמורה יותר.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

