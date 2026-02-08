מטוס אלעל ( צילום: shutterstock )

ברקע הזעם הציבורי על עליית מחירי הטיסות בחברת התעופה הישראלית, אל על, בזמן מלחמת חרבות ברזל, רשות התחרות הודיעה הבוקר (ראשון) לחברה כי נשקלת הטלת עיצום כספי בשיעור המקסימלי הקבוע בחוק, בסך של 121 מיליון שקלים, בכפוף לשימוע.

לפי הודעת הרשות, אל על הייתה בעלת מונופולין החל מ-7 באוקטובר 2023 ועד סוף מאי 2024, ובמהלך תקופה זו קבעה "רמת מחירים מופרזת ובלתי הוגנת" בטיסותיה. על פי הודעת הרשות, "אל על גבתה מחירים מופרזים ובלתי הוגנים עבור כרטיסי טיסה במהלך המלחמה תוך ניצול מעמדה כמונופול בטיסות לישראל". ב-10 באוקטובר 2023 פנתה רשות התחרות לאל על והתריעה בפניה לפעול בזהירות ולהימנע מניצול מצב הצרכנים. בינואר 2024 פתחה הרשות בבדיקה מקיפה, שכללה איסוף נתונים על מיליוני כרטיסי טיסה שנמכרו בתקופת המלחמה ובהשוואה לתקופה מקבילה קודם לכן, לצד בדיקה אקונומטרית נרחבת. מהבדיקה עלה כי אל על החזיקה בנתחי שוק חריגים, כאשר שיעור הנוסעים שטסו באמצעותה עלה מכ-20% ערב 7 באוקטובר ללמעלה מ-70% בתוך ימים ספורים. במהלך חודשי המלחמה הראשונים, למעלה מ-50% מהנוסעים שטסו מישראל ואליה עשו זאת באמצעות אל על. בנוסף, החברה נמצאה כבעלת מונופולין בלפחות 38 מתוך 53 קווים שהפעילה בתקופה הנבדקת.

( צילום: רשות התחרות )

בדיקת רשות התחרות העלתה כי מחירי כרטיסי הטיסה ליעדים המרכזיים עלו בשיעור שנע בין 6% ל-31%, עם עלייה ממוצעת של כ-16%, גם לאחר נטרול מאפיינים המשפיעים על מחיר הכרטיס. עוד נמצא כי גם בטיסות שלא המריאו בתפוסה מלאה, נרשמה עליית מחירים משמעותית.

ברשות התחרות ציינו כי בתקופת המלחמה, חופש התנועה והיכולת להיכנס ולצאת מישראל הפכו לזכות יסוד בעלת חשיבות מיוחדת, וכי התלות החריגה של הצרכנים באל על, לצד היעדר חלופות תחרותיות, חיזקו את כוח השוק של החברה.

בסיום הבדיקה קבעה הרשות כי כלל הממצאים הכלכליים, בשילוב נסיבות המלחמה, חיוניות השירות ופערי הכוחות בין החברה לצרכנים, מצדיקים אכיפה והטלת עיצום כספי. הקביעה הסופית והעיצום כפופים לשימוע בפני הממונה.

( צילום: רשות התחרות )

מאל על נמסר בתגובה: "אל על דוחה מכל וכל את הטענה לפיה גבתה מחירים מופרזים במהלך המלחמה. גם אם תתקבל עמדת רשות התחרות לפיה שיעור עליית המחיר בתקופת המלחמה הינו 16% בממוצע למחלקות תיירים ופרימיום (ומדובר בנתון שגוי לטעמנו) - אין תקדים לקביעה שעליית מחיר כזו משקפת תמחור מופרז".

אל על אומרת עוד כי "החברה תציג את עמדתה המלאה בשימוע ובכל פורום משפטי מתאים והיא משוכנעת שעמדתה תתקבל".