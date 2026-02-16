אחרי האישור לוויזאייר להקים בסיס בארץ - סכסוך עבודה בהסתדרות

אחרי שהוועדה הבין-משרדית של משרד האוצר, משרד התחבורה, משרד התיירות ומשרד רה"מ אישרה בשבוע שעבר להסיר את המגבלה שאסרה עד כה על חברות תעופה זרות להחנות מטוסים לחניית לילה בנתב"ג - צעד שבפועל מאשר לענקית הלואו-קוסט ההונגרית, וויזאייר, להקים בסיס בישראל, בהסתדרות מתכוונים להכריז על סכסוך עבודה בענף התעופה.

אגף התחבורה בהסתדרות קיים הבוקר (שני) ישיבת חירום בעקבות הכוונה להקים בישראל בסיס לחברת התעופה Wizz Air. לדיון זומנו כלל הגורמים הרלוונטיים לענף התחבורה, בהם נציגי ועדי העובדים בנתב"ג ובענפים נוספים הקשורים לפעילות התעופה והתחבורה.

במהלך הישיבה צפויה ההסתדרות לדון באפשרות של הכרזה על סכסוך עבודה, צעד שעשוי להוביל בהמשך גם להשבתת כלל ענף התחבורה בישראל. זאת, במחאה על מה שמוגדר על ידי גורמים בארגון כהחלטה חד צדדית להקים בסיס מקומי לחברת הלואו קוסט ההונגרית.

בהסתדרות טוענים כי למהלך עשויות להיות השלכות על תנאי העובדים בענף התעופה והתחבורה, וכי טרם התקיים שיח מסודר עם נציגות העובדים לפני קבלת ההחלטה.

אייל ידין, יו"ר איגוד עובדי התחבורה בהסתדרות אמר כי "אנחנו עומדים להכריז היום על סכסוך עבודה בעקבות האישור שניתן להקמת בסיס וויזאייר בישראל". לדבריו, "לא נשתק את התחבורה, אבל בהחלט נבצע כמה מהלכים שלא משתמעים לשתי פנים. והמסר יועבר בצורה הכי ברורה להתנגדות שלנו".

ידין הוסיף כי "לא נשבית את העבודה כדי לא לפגוע בשגרת האזרחים, אבל ננקוט בצעדים שיבהירו חד משמעית את הסיבה להכרזת סכסוך העבודה הנדרש והבלתי נמנע".

מנכ"ל ארקיע, עוז ברלוביץ, הוסיף: "הצעד של ההסתדרות לצערי בלתי נמנע. אני בעד תחרות אבל שתהיה הוגנת. אנחנו כמובן כחברת תעופה ישראלית מבטיחים שאם נקבל את אותם תנאים שחברת וויזאייר תקבל נוריד מחירים בהתאם".

האישור ששינה סדרי עולם

כזכור, הוועדה הבין-משרדית החליטה בשבוע שעבר לאשר לכל חברת לואוקוסט (לא רק וויז אייר) להלין מטוסים בלילה בישראל. בכך, חברות הלואוקוסט יכולות להתמודד על הסלוטים (מקומות) בנתב"ג בבוקר. זה מאפשר ליצור בסיס בנתב"ג, כי כאשר חברה זרה מקבלת אישור להעביר פה לילה היא יכולה להתמודד על הסלוטים של הבוקר.

בנתב"ג, כמו ברוב נמלי התעופה בעולם, שעות הבוקר המוקדמות (סביב 05:00 עד 08:00) הן השעות המבוקשות ביותר לחברות תעופה, כי אם מטוס יוצא ב-06:00 בבוקר ללונדון, הוא יכול לחזור בצהריים, לצאת שוב ליעד אחר ולחזור בלילה. כך החברה מספיקה לעשות 3-4 טיסות ביום עם אותו מטוס. כדי להוציא טיסה ב-06:00 בבוקר מתל אביב, המטוס חייב להיות פיזית בנתב"ג כבר בלילה.

מנכ"ל וויזאייר, יוז'ף ואראדי, הצהיר בנובמבר האחרון כי התוכנית היא להקים בסיס בנתב"ג כבר בחודש אפריל הקרוב, ולהשקיע בשוק הישראלי כמיליארד דולר בשלוש השנים הקרובות, כולל הצבת 10 מטוסים והוספת עשרות קווים חדשים. עם זאת, בשלב זה לא ברור אם החברה תעמוד בלוח הזמנים השאפתני.