תיעוד מטורף

שועטים - ומתנגשים: כך נראו רגעי ההתנגשות של המטוס ברכב הכיבוי בשדה התעופה

שעות לאחר התאונה החריגה הלילה בנמל התעופה לה-גווארדיה בניו יורק, כאשר מטוס שנחת, התנגש לאחר הנחיתה במשאית כיבוי שהסתובבה בשדה, הערב הופץ תיעוד דרמטי של רגעי ההתנגשות | לפחות 41 בני אדם נפצעו בדרגות שונות ופונו לבתי החולים בעיר, מתוכם שני אנשי קרקע נפצעו | על המטוס היו 72 נוסעים ו-4 אנשי צוות | צפו בתיעוד (תעופה)

שעות לאחר התאונה החריגה הלילה (בין ראשון לשני) בנמל התעופה לה-גווארדיה בניו יורק, כאשר מטוס של חברת אייר קנדה, שנחת בשדה התנגש לאחר הנחיתה במשאית כיבוי שהסתובבה בשדה, הערב (שני) הופץ תיעוד דרמטי של רגעי ההתנגשות.

כפי שדיווחנו, התקרית החמורה אירעה הלילה בנמל התעופה לה גוארדיה (LGA), כאשר טיסת AC8646 של Air Canada Express ממונטריאול (YUL) התנגשה ברכב כיבוי על מסלול 04.

המטוס, מדגם Bombardier CRJ-900 (C-GNJZ), הופעל על ידי Jazz Aviation, והיה בשלב האטה לאחר נחיתה כאשר אירעה ההתנגשות.

על פי הדיווחים, רכב הכיבוי הוזנק למסלול בעקבות אירוע חירום נפרד בטיסת יונייטד איירליינס, וקיבל אישור תנועה. לפי הקלטות הקשר, הפקח הבין את הטעות מאוחר מדי וניסה למנוע אותה כשצעק "Stop! Stop! Stop!" רגעים לפני הפגיעה.

לרוע המזל, הקברניט והקצין הראשון נהרגו. לפחות 41 בני אדם נפצעו בדרגות שונות ופונו לבתי החולים בעיר, מתוכם שני אנשי קרקע נפצעו. על המטוס היו 72 נוסעים ו-4 אנשי צוות.

