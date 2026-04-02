כיכר השבת
הופנו למרפאה מקומית

דרמה בטיסה מישראל: בן שנתיים הרגיש רע - המטוס נאלץ לנחות באפריקה 

במהלך טיסה מתל אביב לבנגקוק, תינוק כבן שנתיים חש ברע | צוות המטוס פעל באופן מיידי בהתאם לנהלים, ובתיאום עם הגורמים הרפואיים הוחלט לבצע נחיתת חירום באדיס אבבה | עם הנחיתה, הנוסעים הרלוונטיים הופנו למרפאה מקומית בנמל התעופה, שם עברו בדיקות וקיבלו טיפול רפואי (תעופה)

1תגובות
מטוס ארקיע | אילוסטרציה (צילום: דוברות ארקיע)

דרמה בשחקים: במהלך טיסת ארקיע IZ597 מתל אביב לבנגקוק שהתקיימה אתמול (רביעי), תינוק כבן שנתיים חש ברע במהלך הטיסה. על פי הודעת החברה, צוות המטוס פעל באופן מיידי בהתאם לנהלים, ובתיאום עם הגורמים הרפואיים הוחלט לבצע נחיתה לא מתוכננת בנמל התעופה באדיס אבבה, כדי לאפשר טיפול רפואי מהיר.

עם הנחיתה, הנוסעים הרלוונטיים הופנו למרפאה מקומית בנמל התעופה, שם עברו בדיקות וקיבלו טיפול רפואי. המשפחה הורדה מהטיסה והועברה להמשך טיפול רפואי. האירוע הועבר גם לטיפול משרד החוץ, אשר עומד בקשר עם הגורמים המקומיים ומסייע ככל שנדרש.

לאחר השלמת הטיפול, המטוס המריא והמשיך בדרכו לבנגקוק. החברה מציינת כי צוות חברת Hi Fly, שהפעיל את הטיסה, ומרכז השליטה של ארקיע, טיפל באירוע במקצועיות ובמסירות הראויות לשבח.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (83%)

לא (17%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
בשביל תינוק שלא הרגיש טוב עצרו מטוס שלם???????? למה לא נותנים את הפרטים המלאים?! זה מגוחך כשכותבים ככה!
יודע דבר

אולי גם יעניין אותך:

עוד בתעופה:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר