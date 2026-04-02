דרמה בשחקים: במהלך טיסת ארקיע IZ597 מתל אביב לבנגקוק שהתקיימה אתמול (רביעי), תינוק כבן שנתיים חש ברע במהלך הטיסה. על פי הודעת החברה, צוות המטוס פעל באופן מיידי בהתאם לנהלים, ובתיאום עם הגורמים הרפואיים הוחלט לבצע נחיתה לא מתוכננת בנמל התעופה באדיס אבבה, כדי לאפשר טיפול רפואי מהיר.

עם הנחיתה, הנוסעים הרלוונטיים הופנו למרפאה מקומית בנמל התעופה, שם עברו בדיקות וקיבלו טיפול רפואי. המשפחה הורדה מהטיסה והועברה להמשך טיפול רפואי. האירוע הועבר גם לטיפול משרד החוץ, אשר עומד בקשר עם הגורמים המקומיים ומסייע ככל שנדרש.

לאחר השלמת הטיפול, המטוס המריא והמשיך בדרכו לבנגקוק. החברה מציינת כי צוות חברת Hi Fly, שהפעיל את הטיסה, ומרכז השליטה של ארקיע, טיפל באירוע במקצועיות ובמסירות הראויות לשבח.