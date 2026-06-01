טיסה טרנס-אטלנטית של יונייטד איירליינס מניוארק לפלמה דה מיורקה נאלצה לשוב בחזרה לניו יורק בסוף השבוע עקב חשד לפצצה לאחר שרמקול בלוטות' שנשא נוסע צעיר בטיסה נקרא "פצצה".

לפי נתונים שסופקו על ידי מכ"ם Flight Radar 24, המטוס המריא מניוארק וטיפס מעל האוקיינוס ​​האטלנטי בכיוון צפון-מזרח, תוך שהוא חולף על פני חוף נובה סקוטיה, לפני שהטייסים ביצעו לפתע סיבוב של 180 מעלות והחלו לנסוע חזרה לכיוון ניו יורק.

עד מהרה התברר כי על סיפון המטוס המלא שהיה אמור להסיע נוסעים לאי הפופולרי מיורקה, התפתח איום טרור פוטנציאלי נגד המטוס. הנוסעים קיבלו התרעה ראשונה על כך שמשהו אינו כשורה כאשר הצוות השמיע מספר הודעות במערכת הכריזה והורה לכל הנוסעים לכבות את כל מכשירי הבלוטות'.

רוב הנוסעים נענו מיד לבקשתם, אך מספר מכשירים עדיין נראו גלויים. לאחר מכן הוזהרו הנוסעים שאם כל מכשירי הבלוטות' לא יכבו, המטוס יחזור לניוארק. כאשר שני מכשירים נותרו גלויים גם לאחר אזהרה אחרונה זו, המטוס החל להסתובב ופנה חזרה לכיוון ניוארק.

מסתבר שנוסע חד עין ראה מכשיר בלוטות' עם השם 'BOMB' והתריע בפני דיילי האוויר. הם, בתורם, יצרו קשר עם מרכז הפעילות של יונייטד בשיקגו, שנתן הוראות ספציפיות כיצד לטפל בבעיה.

על הקרקע, הטייסים קיבלו הוראה להסיע את המטוס לחלק מרוחק של שדה התעופה, שם נוסעים ירדו מהמטוס דרך מדרגות ניידות והועלו על אוטובוסים חזרה לבניין הטרמינל, שם הם נאלצו לעבור סינון חוזר של קציני מינהל אבטחת התחבורה (ה-TSA).

לא ברור האם מכשיר הבלוטות' שנקרא "BOMB" כחלק ממתיחה מכוונת, ועל פי דיווחים נוסע צעיר שהיה על המטוס הודה מאוחר יותר שהוא הבעלים של המכשיר.

לאחר שנערך חיפוש במטוס על ידי המשטרה, הוא הוחזר לשליטת יונייטד, והנוסעים הורשו לעלות שוב למטוס להמשך הטיסה למיורקה.