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תיעוד מפחיד: מטוס שעמד בחנייה קרס ברגע אחד - בזמן שהעובדים סביבו | צפו

ברשתות החברתיות הופץ בסוף השבוע תיעוד דרמטי בו נראה כן הנסע של מטוס דרימליינר שקורס מעצמו בזמן שהמטוס עמד בחנייה | על פי הדיווחים, כן הנסע הקדמי של מטוס בואינג 787-9 ‏(D-ABPQ) של לופטהנזה קרס ברגע אחד בזמן שהמטוס עמד בגייט בנמל התעופה פרנקפורט (FRA) | לפי הדיווחים, האירוע התרחש בזמן שהמטוס היה בחניה, ולא פורסמה עד כה הודעה רשמית לגבי סיבת התקלה (תעופה)

קריסת כן הנסע
קריסת כן הנסע| צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א
מטוסקריסהלופטהנזה
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