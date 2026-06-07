לא דווח על פצועים תיעוד מפחיד: מטוס שעמד בחנייה קרס ברגע אחד - בזמן שהעובדים סביבו | צפו ברשתות החברתיות הופץ בסוף השבוע תיעוד דרמטי בו נראה כן הנסע של מטוס דרימליינר שקורס מעצמו בזמן שהמטוס עמד בחנייה | על פי הדיווחים, כן הנסע הקדמי של מטוס בואינג 787-9 ‏(D-ABPQ) של לופטהנזה קרס ברגע אחד בזמן שהמטוס עמד בגייט בנמל התעופה פרנקפורט (FRA) | לפי הדיווחים, האירוע התרחש בזמן שהמטוס היה בחניה, ולא פורסמה עד כה הודעה רשמית לגבי סיבת התקלה (תעופה)

אא איציק אברהם כיכר השבת | 13:09