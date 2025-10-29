סיילין, שנחשבת לאחת מהחברות הבודדות בארה"ב שהתחרו באופן משמעותי מול היצרניות האירופיות בתחום הרכב האקזוטי והביצועי, פותחת שלב חדש ומעורר עניין עם הצגת דגם S11. המכונית נחשפה לראשונה כמודל חרס מלא ובצמוד לסקיצות עיצוביות בתערוכה "הולדת הסופר-קאר האמריקאי", שמרכזת את מורשת הרכב הביצועי בארה"ב ועתידה להתעדכן מדי רבעון.

בשונה מעבר, הפעם סיילין פונה למוזיאון ולציבור הרחב בתהליך עיצוב ייחודי: המבקרים בתצוגה יוכלו להצביע באופן אינטראקטיבי על נקודות מרכזיות בעיצוב החיצוני והפנימי של המכונית. ההצבעות ישפיעו על אופיה החזותי ועל מאפיינים מרכזיים של דגם הייצור, כך שההחלטות שיתקבלו במהלך השנה הקרובה ייקבעו את מראה הרכב הסופי.

המנכ"ל והמייסד, סטיב סיילין, מצהיר כי התהליך מעניק “הזדמנות לשמוע מהאוהדים ומהקהל הרחב” תוך כדי קידום רוח אמריקאית חדשנית. סיילין מציין כי הפרויקט נועד להחזיר את המותג לעידן הביצועים של השנים הזוהרות, וכי הוא פונה לאוהדי הסופר-קארים ברחבי העולם עם הזדמנות להשתתף ממש בעיצוב הדגם הבא של החברה.

באופן חריג בתעשיית הסופר-קארים, רוב הפרטים הטכניים, ביניהם מנוע, מתלים ומאפייני אווירודינמיקה, טרם נחשפו; סיילין מבטיחה כי פרטי ההנדסה ייחשפו בהדרגה בחודשים הקרובים. בשלב זה, הדגש העיקרי הוא על “עיצוב שיתופי”, בתקווה שהגישה הזו תקרב את החברה בחזרה ללב מעריצי ביצועים יוקרתיים ותיצור דגם מושך בשוק התחרותי ביותר בעולם.

ציפיות רבות מופנות אל S11 כממשיכו של דגם S7, שהוצג לפני 25 שנה וזכה למעמד של סמל אמריקאי בתחום הרכב הגבוה. התהליך החדש של עיצוב בהשתתפות הציבור יבחן האם הצלחת העבר של סיילין תוכל לשוב גם בדגם החדש.