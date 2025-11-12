עולם הרכבים החשמליים ניצב בפני טלטלה משמעותית לאחר שג'ים פארלי, מנכ"ל פורד, חשף בראיון כי פירוק דגמי טסלה והרכבים הסיניים שערכה החברה כחלק מכוונה ללמוד לעומק את עולם הרכבים החשמליים הוביל למציאות מטרידה מאין כמותה: פורד גילתה כי במוסטנג מאך-E, דגם הדגל החשמלי שלה, כמות החיווט גבוהה בלמעלה מקילומטר מזו שנמצאה בטסלה מודל 3. המשמעות - משקל מיותר, דרישות סוללה מוגדלות, עלויות גבוהות ויכולת תחרותית מוטלת בספק.

הגילוי הזה לא נותר בגדר מסקנה תעשייתית. פורד הקימה ב-2022 את חטיבת דגמי ה-EV שנקראת Model E, אשר אמורה לשנות את שיטת הפיתוח - אך לפי פארלי, המהלך הזה היה יקר באופן בלתי נסבל: בשנת 2024 בלבד הפסידה החטיבה מעל 5 מיליארד דולר, לצד אובדן של מאות מיליונים נוספים בשנה הקודמת. ובכל זאת, בחברה מתעקשים ששוק הרכב החשמלי הוא הפתרון היחיד אם רוצים להמשיך להיות יצרן גלובלי מוביל.

לאחר חשיפת הפערים, עברה פורד לפתח פלטפורמת EV אחידה ויעילה - Universal EV Platform – עם הבטחה לייצור דגמים קטנים וזולים הרבה יותר. הראשון בהם צפוי להיות טנדר חשמלי בגודל בינוני במחיר יעד של כ-30,000 דולר במהלך 2027, בעזרת קיצוץ של 20% במספר החלקים ברכב, ירידה של 25% במספר הברגים, וקיצור זמן ההרכבה ב-15% לעומת דגמי הדלק המסורתיים. בנוסף, פורד מתכננת להפעיל את מפעל הסוללות הגדול במישיגן, שם ייוצרו סוללות LFP מודרניות ברישיון מהענקית הסינית CATL – כדי להוזיל עוד יותר את המחיר ולצמצם פערי עלות מול המותגים המובילים מסין.

לצד החדשנות - היריבות מתחממת. המנכ"ל פארלי מצהיר כי התחרות מול יצרניות סיניות כמו BYD ושיאומי היא "איום קיומי" על פורד והמערב כולו. בסין, רכבים חשמליים כבר מהווים מעל 50% מהשוק, ואילו בארה"ב - פחות מ-10%. גם התמיכה הממשלתית נשחקה; החזרי מס התפוגגו, והביקוש האמריקני לרכבים חשמליים נשחק. כתוצאה מכך, אף דגם פורד F-150 Lightning נפגע: החברה השעתה לאחרונה את ייצורו, ושוקלת להפסיקו כליל לנוכח הלחץ הכלכלי.

בדרכו החדשה, ממריא פארלי למהלך תעשייתי בסגנון "הרגע של פורד מודל T" - וברקע החשש: האם מעצמה אמריקאית בת 120 שנה תדע לשרוד את מכת התחרות מסין, או שתצטרף לשורת הנפגעים ממהפכת הרכב החשמלי?