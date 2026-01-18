אוסטרליה מציגה: הספינה החשמלית הגדולה בעולם יוצאת לים

חברת Incat Tasmania האוסטרלית רשמה השבוע ציון דרך היסטורי בענף הספנות, עם תחילת הניסויים הימיים של הספינה החשמלית הגדולה בעולם - “China Zorrilla” (הידועה גם כ-Hull 096). הקטמרן הענק, באורך 130 מטר, החל בניסויי נמל בנהר דרוונט בעיר הובארט, כחלק משלבי הבדיקה לקראת כניסתו לשירות פעיל.

“זהו הרגע שבו הספינה מתעוררת לחיים לראשונה,” אמר יו"ר החברה רוברט קליפורד. “הנעת כלי שיט בסדר גודל כזה באמצעות חשמל בלבד היא הישג עולמי - והוכחה שפיתוח ספינות מסחריות גדולות עם הנעה חשמלית הוא כבר מציאות אפשרית.”

המערכת החשמלית של הספינה כוללת סוללות ענק בהספק כולל של 43 מגה-ואט-שעה, במשקל העולה על 250 טון – הפתרון האנרגטי הימי הגדול ביותר בעולם כיום. שמונה מנועים חשמליים מניעים סילוני מים מתוצרת Wärtsilä הפינית, ומאפשרים ל-China Zorrilla לשאת עד 2,100 נוסעים ו-225 כלי רכב.

הניסויים הנוכחיים מגיעים לאחר הפעלת הנעה ראשונה בדצמבר 2025, במעמד בכירים ממשלתיים מאוסטרליה וטסמניה. עם כניסתה לשירות, צפויה הספינה לפעול בקו שבין בואנוס איירס לאורוגוואי, כשהיא נשענת באופן מלא על חשמל בלבד למרחק הפלגה של כשעה וחצי. טעינה מלאה של הסוללות מתוכננת להימשך כ-40 דקות בלבד בזכות מערכת טעינה מהירה מהחוף.

מדובר בהשקעה של כ-200 מיליון דולר, ובספינה התשיעית שמספקת Incat לחברת Buquebus הדרום-אמריקאית. על גבי הספינה נבנה גם מתחם קמעונאי יוצא דופן – שטח דיוטי פרי של 2,300 מ"ר, הגדול ביותר מסוגו בעולם הספינות.

תחום התחבורה הימית החשמלית נמצא בצמיחה מואצת, ו-Incat כבר הודיעה על שלושה פרויקטים נוספים לספינות חשמליות חדשות עבור חברת Molslinjen מדנמרק, שיצוידו בסוללות בהספק של 45 מגה-ואט-שעה כל אחת.

“טסמניה הובילה במשך עשרות שנים את תחום בניית הספינות האלומיניום בעולם,” אמר קליפורד. “היום אנחנו מובילים עידן חדש - עידן שבו קיימת חדשנות ירוקה בקנה מידה תעשייתי, בלי לוותר על ביצועים ויעילות.”