שניים מבכירי תוכניות הרכב המרכזיות של טסלה, סידהנט אבאשטי - שהוביל את פרויקט הסייברטראק והמודל 3, ואמנואל למקיה, מנהל תוכנית ה-Model Y, הודיעו על עזיבתם את החברה לאחר שמונה שנות פעילות, במהלך דרמטי שפורסם באופן רשמי ב-10 בנובמבר. השניים, שנמנים עם דור המנהלים הוותיק שטיפח אילון מאסק, מילאו תפקיד מרכזי בפיתוח והובלת כלי הרכב החשובים ביותר של היצרנית בשנים האחרונות.

עזיבתם מתווספת לשורת עזיבות של לפחות 13 בכירים נוספים מתחילת השנה - בהם סגן נשיא לתוכנה דיוויד לאו, מנהל פרויקט הרובוט ההומנואידי מילאן קובאץ' וסגן נשיא להנדסת חומרה פיט באנון - מה שממחיש את מגמת הדימום הניהולי בחברה. גורמים בענף קושרים את העזיבות להאטה החדה במכירות הסייברטראק, שצנחו ב-63% ברבעון השלישי (5,385 יחידות בלבד), ולירידה מתמשכת בביקושים לרכבי טסלה בארה"ב לאחר סיום הטבת המס בסוף ספטמבר.

למרות השגת שיא מסירות ברבעון השלישי בזכות נהירה של אמריקנים לנצל את הטבת המס לפני תום תוקפה, אנליסטים מעריכים כי החברה תתקשה לשחזר את הביצועים ואף צפויה לספוג ירידה חדה במכירות ברבעון הקרוב. מניות טסלה רשמו תנודתיות וירדו ב-3.7% לאחר אסיפת בעלי המניות, אף כי יום לאחר פרסום העזיבות עלו מעט ב-2%, כשברקע חתירה להשגת יעדי-עתיד דוגמת מסירת 20 מיליון רכבים, מיליון רכבי רובוטקסי ומיליון רובוטים הומנואידיים כחלק מתוכנית התגמול האדירה של מאסק.

עזיבתם של בכירים כדוגמת אבאשטי ולמקיה מעלה סימני שאלה בנוגע ליציבות ניהולית בחברה דווקא בשעה שטסלה מתמודדת עם התמודדות עסקית, תחרות מתגברת ושחיקה תדמיתית - לצד שאיפות להמרת כיוון ובמקום להתמקד ברכבים חשמליים - תחום בו טסלה התמחתה בעשור האחרון - להתמקד בפיתוח טכנולוגיות בינה מלאכותית ורובוטים חכמים.