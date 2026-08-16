אחרי חודשים של המתנה, החל מהיום (ראשון) יוכלו רבבות נוסעי התחבורה הציבורית שנפגעו במהלך מבצע "שאגת הארי" לקבל פיצוי עבור מנויים תקופתיים שרכשו ולא הצליחו לנצל במלואם. המתווה, שהוכן במשרד התחבורה, מציע מספר חלופות פיצוי בהתאם לסוג המנוי ולזכאות של כל נוסע.

במהלך המבצע צומצמה באופן משמעותי פעילות התחבורה הציבורית ברחבי הארץ, במקביל להשבתת המשק ומערכת החינוך. כתוצאה מכך, נוסעים רבים שרכשו מראש מנוי "חופשי חודשי" שילמו עבור תקופה שבה בפועל לא התאפשר להם לעשות שימוש מלא במנוי.

המאבק שקדם לפיצוי

הסוגיה הגיעה בחודשים האחרונים גם לדיון בוועדת הכלכלה של הכנסת. בדיון שנערך בחודש מאי נמסר מטעם משרד התחבורה כי הוכן מתווה לפיצוי הנוסעים וכי הוא צפוי להתפרסם בתוך שבועיים. בפועל, יישום המתווה התעכב וכעת הוא יוצא לדרך.

על פי המתווה, גובה ואופן הפיצוי ייקבעו בהתאם למספר הימים שבהם צומצם שירות התחבורה הציבורית ולזכאותו של כל נוסע. הפיצוי יוצע במספר מסלולים, ובהם הנחה על רכישת מנוי "חופשי חודשי", טעינת ערך צבור או טעינת מנוי תקופתי למספר ימים.