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כל הפרטים על הפיצוי

אחרי חודשים של המתנה: הפיצוי למחזיקי 'חופשי חודשי' במלחמה יוצא לדרך

רבבות נוסעים שרכשו מנוי חופשי חודשי ונפגעו מצמצום התחבורה במבצע 'שאגת הארי' יוכלו לממש את הפיצוי • המתווה כולל הנחה על מנוי, טעינת ערך צבור או מספר ימי נסיעה | המאבק שהגיע עד הכנסת נושא פרי (תחבורה ציבורית)

3תגובות
(צילום: שאטרסטוק)

אחרי חודשים של המתנה, החל מהיום (ראשון) יוכלו רבבות נוסעי התחבורה הציבורית שנפגעו במהלך מבצע "" לקבל פיצוי עבור מנויים תקופתיים שרכשו ולא הצליחו לנצל במלואם. המתווה, שהוכן במשרד התחבורה, מציע מספר חלופות פיצוי בהתאם לסוג המנוי ולזכאות של כל נוסע.

במהלך המבצע צומצמה באופן משמעותי פעילות התחבורה הציבורית ברחבי הארץ, במקביל להשבתת המשק ומערכת החינוך. כתוצאה מכך, נוסעים רבים שרכשו מראש מנוי "חופשי חודשי" שילמו עבור תקופה שבה בפועל לא התאפשר להם לעשות שימוש מלא במנוי.

המאבק שקדם לפיצוי

הסוגיה הגיעה בחודשים האחרונים גם לדיון בוועדת הכלכלה של הכנסת. בדיון שנערך בחודש מאי נמסר מטעם משרד התחבורה כי הוכן מתווה לפיצוי הנוסעים וכי הוא צפוי להתפרסם בתוך שבועיים. בפועל, יישום המתווה התעכב וכעת הוא יוצא לדרך.

על פי המתווה, גובה ואופן הפיצוי ייקבעו בהתאם למספר הימים שבהם צומצם שירות התחבורה הציבורית ולזכאותו של כל נוסע. הפיצוי יוצע במספר מסלולים, ובהם הנחה על רכישת מנוי "חופשי חודשי", טעינת ערך צבור או טעינת מנוי תקופתי למספר ימים.

מתקף את הנסיעה | ארכיון (צילום: אוליבייה פיטוסי/פלאש90)

חלופות הפיצוי

המשמעות עבור הנוסעים היא שבמקום שהכסף ששולם מראש עבור ימי נסיעה שלא נוצלו ירד לטמיון, הזכאים יוכלו לקבל בחזרה את שווי התקופה שנפגעה באמצעות אחת מחלופות הפיצוי. בכך מבקש המתווה לתת מענה למי שהחזיקו מנוי פעיל בזמן שהשירות צומצם ולא ניתן במתכונתו הרגילה.

המהלך מגיע לאחר פעילות ציבורית שנמשכה בחודשים האחרונים, בין היתר מצד ארגון "בצלמו", שפנה בנושא למשרד התחבורה והעלה אותו בפני ועדת הכלכלה בדרישה לגבש מענה לנוסעים שנפגעו. כעת, לאחר חודשי המתנה, הפיצוי יוצא לדרך ומאפשר לנוסעים לממש את זכאותם.
מלחמה בישראלרב קוחופשי חודשימבצע שאגת הארי

3 תגובות

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2
פיצוי בדיחה של 30 שח. שרת התחבורה המעופפת נזכרה בנו לפני הבחירות. שתעוף ולא תחזור
עידו
תלוי מתי הטענת את הכרטיס ובכמה כסף. הפיצוי תקין
בעל מכולת
1
מדוע אין אופציה לקבל כסף חזרה או להקפיא מנוי?
אורית

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