החדשות (הלא באמת חשובות) של השבוע • מגיש: יוסי עבדו | תסריט ובימוי: אלי גוטהלף (דניאל לא פה) עריכה: שלמה רוטנברג

"מה השלב הבא? מחאות נגד מזג האוויר והיועמ"שית שנשארה בחוץ| החדשות הלוהטות של השבוע" - זאת הייתה אמורה להיות כותרת התוכנית לפני שראש הממשלה בנימין נתניהו החליט להפתיע אותנו עם שיחת טלפון ספונטנית ליוסי, שמצדו הגשים חלום וראיין את מרדכי היהודי של הדור באולפן החדשות הלא מעניינות של השבוע.

ראש הממשלה בירך את יוסי על התוכנית, הגיב על הביקורת שלו לגבי חזון ארץ ישראל השלמה ופרשת המתנות, ואף הזמין את יוסי לסעודת הודיה על הניסים במלחמת 12 הימים באיראן.

יוסי לא הסתפק בזה ואתגר את ראש הממשלה בשאלות על חוק הגיוס.

צפו בראיון המרתק.

היועמ"שית נשארה בחוץ – לא כי שכחה מפתח, אלא כי שר המשפטים יריב לוין פשוט החליף מנעול. מירב בן ארי שואלת: "מה השלב הבא? לדפוק לה בדלת ולברוח? לשים לה מזגן על חום ולחטוף לה את השלט?" החום בתגובה: "את מקררת את האמבטיה".

שרון גל על הקו עם מתנה לביבי (או לשרה), ובדרך כמעט מתנגש בחוק המתנות. צפו בשרשרת… האסונות. מירב שוב: "מה – השלב – הבא?!". החום מציע: "שיעשן סיגר ב־40 מעלות".

המערכת, מצידה, שוקלת לשלול מביבי את תואר "מרדכי היהודי של הדור" בעקבות ההתחמקות מחזון ארץ ישראל השלמה. הדובר שלו כבר מיהר להרים טלפון – לא כדי להתווכח, אלא כדי להזמין את יוסי לסעודת הודיה על הנס באיראן.

מאות חרדים יצאו להפגין… נגד מזג האוויר. המערכת ממליצה: בחורי ישיבות – בלי חליפה, זה רק מחמם. לאשכנזים – קרם הגנה חובה. ספרדים – פשוט תחבקו אשכנזי, זה מקרר.

וגם זה - בחור ישיבה מודה: גם אכל ביום כיפור וגם לבש ג’ינס. מירב: "מה השלב הבא???" החום: "אם הוא היה יודע כמה לובשי ג’ינס אני מחמם בגיהנום…"

כדי לאזן, הכנו לקט "סרטוני חום" שיחממו לכם את הלב וימיסו את הקרח – אם נשאר כזה.

ולסיום – אריאל מהקהל עם הצעת שידוך ליוסי. המספר כבר מופיע בתוכנית, אז אם אתם עם הצעות… או סתם סרטון מצחיק – אתם יודעים למי להתקשר.

מערכת החדשות הלא חשובות של השבוע מזמינה אתכם לשלוח חומרים ישירות ליוסי, כך תוכלו לעקוב גם מאחורי הקלעים - בלינק הזה כאן.

תודה מיוחדת לאריה יואלי, יהודה שוקרון, איציק אוחנה, ונריה סעדיה על עזרתם בהכנת האייטם.