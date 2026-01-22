כיכר השבת
הפור הוכרע

פותחים מפלגה!!! מגיש החדשות הלא חשובות יוסי עבדו ירוץ לכנסת

הפור הוכרע: פותחים מפלגה!!! מגיש החדשות הלא חשובות יוסי עבדו, ירוץ לכנסת הבאה. מי הבן של חברת הכנסת שחזר בתשובה? | הטרנד של הכנסת מגיע לאולפן החדשות הלא חשובות | ומי אמר למגיש יוסי עבדו - אתה תשב בשקט?? | צפו (החדשות הלא באמת חשובות של השבוע VOD)

צפו בתכנית

החדשות הלא באמת חשובות של השבוע בעוד פרק משעשע לפני המלחמה המי יודע כמה עם איראן. ולמה יוסי מילא את חליפתו בסיכות?

והרי הכותרות:

  • חבר הכנסת ואליד אלהואשלה קורא לשיתוף פעולה בין ערבים ליהודים.
  • הפלג הירושלמי מסיר כפפות ו..גם חליפות.
  • קרויזר ואלעזר שטרן תוקפים!
  • לטלי גוטליב יש הומור או אין?
  • לא רק לאיתמר בן גביר, גם לנשיא ארצות הברית יש סיכה משלו.
  • למה ראש הממשלה יורד על יושב ראש האופזיציה היאיר לפיד?
  • איך זה שמירב בן ארי מרגיעה את הרוחות?
  • אחמד טיבי מאבד את זה או ש...
  • ח"כ ניסים וטורי עם חיות..
  • ומה יהיה השם של מפלגתו החדשה של המגיש יוסי עבדו?

מערכת 'החדשות הלא חשובות של השבוע' מזמינה אתכם לשלוח חומרים ישירות ליוסי וכך גם תוכלו לעקוב אחריו ב'סטטוס' - לחצו כאן

קרדיטים >>

  • מגיש: יוסי עבדו
  • כתיבה: יוסי חיים מימון
  • צילום: למי עזוז, אבי לודמיר
  • עריכה: ידידיה כהן

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בהחדשות (הלא באמת חשובות) של השבוע:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר