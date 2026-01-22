פותחים מפלגה!!! מגיש החדשות הלא חשובות יוסי עבדו ירוץ לכנסת

צפו בתכנית
החדשות הלא באמת חשובות של השבוע בעוד פרק משעשע לפני המלחמה המי יודע כמה עם איראן. ולמה יוסי מילא את חליפתו בסיכות?
והרי הכותרות:
- חבר הכנסת ואליד אלהואשלה קורא לשיתוף פעולה בין ערבים ליהודים.
- הפלג הירושלמי מסיר כפפות ו..גם חליפות.
- קרויזר ואלעזר שטרן תוקפים!
- לטלי גוטליב יש הומור או אין?
- לא רק לאיתמר בן גביר, גם לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יש סיכה משלו.
- למה ראש הממשלה בנימין נתניהו יורד על יושב ראש האופזיציה היאיר לפיד?
- איך זה שמירב בן ארי מרגיעה את הרוחות?
- אחמד טיבי מאבד את זה או ש...
- ח"כ ניסים וטורי עם חיות..
- ומה יהיה השם של מפלגתו החדשה של המגיש יוסי עבדו?
מערכת 'החדשות הלא חשובות של השבוע' מזמינה אתכם לשלוח חומרים ישירות ליוסי וכך גם תוכלו לעקוב אחריו ב'סטטוס' - לחצו כאן
קרדיטים >>
- מגיש: יוסי עבדו
- כתיבה: יוסי חיים מימון
- צילום: למי עזוז, אבי לודמיר
- עריכה: ידידיה כהן
0 תגובות