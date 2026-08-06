צפו בפרק המלא לבן גביר ברח תנין | החדשות הלא חשובות של השבוע עם יוסי עבדו הצצה ראשונה לראיון החגיגי עם ח"כ קטי שטרית | בית המשפט עוצר את התנינים של בן גביר וסילמן, אבל אחד מהם כבר ברח | נתניהו חייב תקציב ויוסי חייב להביא אותו לאולפן | לפיד מקבל תנין לניחומים | גלעד ארדן ויולי אדלשטיין מקימים מפלגה, יאיר גולן עף על עצמו במסוק והדר מוכתר אוספת ברכות | בנט יורד לשטח ולסקרים, ליברמן נשגב מבינתו, ויוסי נשאר בלי מועמד ובלי אוכל | יוסי עבדו מסכם שבוע ב"החדשות הלא באמת חשובות" | צפו (VOD)

יע יוסי עבדו כיכר השבת | כ"ג באב | 06.08.26