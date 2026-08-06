לבן גביר ברח תנין | החדשות הלא חשובות של השבוע עם יוסי עבדו

(צילום: חדשות ערוץ 12 V1, עמודי ה-X של בנימין נתניהו, יאיר גולן, גלעד ארדן, אינסטגרם הדר מוכתר, ערוץ הכנסת, רשתות חברתיות, לפי חוק 27א.)
הכותרות:
- בג"ץ ביטל את תכנית התנינים של בן גביר וסילמן - אבל מישהו כבר ברח מהתנין.
- בנימין ננתניהו שואל שאלות בכנסת - יוסי מזמין אותו לפודקאסט.
- יאיר לפיד מכריז: "התקציב שלנו טוב ושלכם רע".
- גלעד ארדן פותח מפלגה עם יולי אדלשטיין - יוסי תוהה: ימין? שמאל? תניני ים? מטופחי ים?
- יאיר גולן והמסוק נוגע בשמיים - מערכת החדשות הלא חשובות מבהירה שזה לא מעיד על יראת שמיים.
- אביגדור ליברמן: "נשגב מבינתי".
- הדר מוכתר מבקשת ברכות מרבנים לפני הפריימריז.
- קטי שטרית בפרק חגיגי בהמשך השבוע.
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בהמשך השבוע יעלה הפרק החגיגי והראיון המלא עם חברת הכנסת קטי שטרית.
הגשה: יוסי עבדו | כתיבה: יוסף חיים מימון | צילום: אבי לודמיר | עריכה: ידידיה כהן
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