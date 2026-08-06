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לבן גביר ברח תנין | החדשות הלא חשובות של השבוע עם יוסי עבדו

הצצה ראשונה לראיון החגיגי עם ח"כ קטי שטרית | בית המשפט עוצר את התנינים של בן גביר וסילמן, אבל אחד מהם כבר ברח | נתניהו חייב תקציב ויוסי חייב להביא אותו לאולפן | לפיד מקבל תנין לניחומים | גלעד ארדן ויולי אדלשטיין מקימים מפלגה, יאיר גולן עף על עצמו במסוק והדר מוכתר אוספת ברכות | בנט יורד לשטח ולסקרים, ליברמן נשגב מבינתו, ויוסי נשאר בלי מועמד ובלי אוכל | יוסי עבדו מסכם שבוע ב"החדשות הלא באמת חשובות" | צפו (VOD)

15תגובות
(צילום: חדשות ערוץ 12 V1, עמודי ה-X של בנימין נתניהו, יאיר גולן, גלעד ארדן, אינסטגרם הדר מוכתר, ערוץ הכנסת, רשתות חברתיות, לפי חוק 27א.)

הכותרות:

  • בג"ץ ביטל את תכנית התנינים של וסילמן - אבל מישהו כבר ברח מהתנין.
  • בנימין ננתניהו שואל שאלות בכנסת - יוסי מזמין אותו לפודקאסט.
  • מכריז: "התקציב שלנו טוב ושלכם רע".
  • גלעד ארדן פותח מפלגה עם יולי אדלשטיין - יוסי תוהה: ימין? שמאל? תניני ים? מטופחי ים?
  • יאיר גולן והמסוק נוגע בשמיים - מערכת החדשות הלא חשובות מבהירה שזה לא מעיד על יראת שמיים.
  • : "נשגב מבינתי".
  • הדר מוכתר מבקשת ברכות מרבנים לפני הפריימריז.
  • קטי שטרית בפרק חגיגי בהמשך השבוע.

נתקלתם בסיפור? שלחו אותו ישירות לווצאפ הפרטי של יוסי. תפתחו אוזניים ועיניים - אם יש לכם סיפורים שלא רלוונטיים שלחו אותם ישירות למספר של יוסי כאן בווצאפ ותוכלו לעקוב אחריו כאן בסטטוס.

בהמשך השבוע יעלה הפרק החגיגי והראיון המלא עם חברת הכנסת קטי שטרית.

הגשה: יוסי עבדו | כתיבה: יוסף חיים מימון | צילום: אבי לודמיר | עריכה: ידידיה כהן
בנימין נתניהויאיר לפידאביגדור ליברמןאיתמר בן גביריולי אדלשטייןגלעד ארדןיאיר גולןקטי שטריתהחדשות (הלא באמת חשובות) של השבועיוסי עבדו
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

15 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

15
חחחח...חזק👍
תמרוששששש
14
אין עליך מלך תמשיכו את התוכנית אל תפסיקו
אין עליך יוסי
13
חזק מאד !!!! אלוף
הידוע

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