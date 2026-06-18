מסכמים שבוע חמוץ בעיטה לפרצוף וסגירת חשבון עם היועמשי"ת | החדשות הלא באמת חשובות השמאל בטוח שביבי גזען כלפי כרוב שחור ובנט מגלה איך הכיפה לא עפה לו ברוח | טלי גוטליב מסבירה ליועמ"שית מה זה קשקוש מקושקש | שמחה רוטמן שולח את כולם לחפש את סבתא של בהרב-מיארה | מרדכי דוד חוסם את אופירה אסייג ואת ברקוביץ' | יוסי עבדו מסכם שבוע חמוץ במיוחד ב'חדשות הלא באמת חשובות' (VOD)

אכ אולפן כיכר כיכר השבת | 20:22