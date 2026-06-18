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מסכמים שבוע חמוץ

בעיטה לפרצוף וסגירת חשבון עם היועמשי"ת | החדשות הלא באמת חשובות

השמאל בטוח שביבי גזען כלפי כרוב שחור ובנט מגלה איך הכיפה לא עפה לו ברוח | טלי גוטליב מסבירה ליועמ"שית מה זה קשקוש מקושקש | שמחה רוטמן שולח את כולם לחפש את סבתא של בהרב-מיארה | מרדכי דוד חוסם את אופירה אסייג ואת ברקוביץ' | יוסי עבדו מסכם שבוע חמוץ במיוחד ב'חדשות הלא באמת חשובות' (VOD)

הגשה: יוסי עבדו. כתיבה: יוסי חיים מימון. צילום אבי לודמיר. עריכה: ידידיה כהן.
הגשה: יוסי עבדו. כתיבה: יוסי חיים מימון. צילום אבי לודמיר. עריכה: ידידיה כהן.| צילום: צילום: ערוץ הכנסת, עמוד האינסטגרם של מרדכי דוד, דורון בלוך אתר 'כיפה', בית הפודיום-'פרובקצה', 'כאן' 11 החדשות. על פי חוק 27 א'
  • חושף את הסימנים האמיתיים לבחירות מתוך דלפק של פלאפל שכונתי.
  • שולח את הלקוחות להתפשר ולפיד לא מבין מי הזיז את החמוצים שלו.
  • המשטרה וצה"ל תופסים כדורים ותחמושת בכמויות ומספקים תיעוד מפחיד במיוחד.
  • אחמד טיבי ומנסור עבאס משתלטים על המונדיאל ומתכננים ניצחון מזהיר לירדן.
  • רוטמן מתעצבן על המדליפים ויוסי מנסה לארגן את מספר הטלפון של סבתא בהרב.
  • הנהלת החנות מגיבה על הרכב שנכנס בקירות: "לא לזה התכוונו בשירות עד הבית".

מערכת "החדשות הלא באמת חשובות" מזמינה אתכם לא לשמור את הצחוק לעצמכם. נתקלתם בסיפור הזוי השבוע? שלחו אותו לישירות ליוסי עבדו בווצאפ וגם תוכלו לעכוב אחריו מקרוב >> לחצו כאן.

בנימין נתניהונפתלי בנטאיתמר בן גביראחמד טיבימנסור עבאסשמחה רוטמןטלי גוטליבמרדכי דודגלי בהרב מיארה
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

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