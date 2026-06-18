הגשה: יוסי עבדו. כתיבה: יוסי חיים מימון. צילום אבי לודמיר. עריכה: ידידיה כהן.| צילום: צילום: ערוץ הכנסת, עמוד האינסטגרם של מרדכי דוד, דורון בלוך אתר 'כיפה', בית הפודיום-'פרובקצה', 'כאן' 11 החדשות. על פי חוק 27 א'
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