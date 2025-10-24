כיכר השבת
מספרים חסרי תקדים

ה - AI מרסק את שוק העבודה: למעלה מ־91 אלף פוטרו ב־2025

ענקיות הטכנולוגיה מובילות מהלך קיצוצים היסטורי - מגמה עולמית של מעבר לאוטומציה ובינה מלאכותית גורמת מדיניות רחבה של ארגון מחדש ולהעלמות של עשרות אלפי משרות | אינטל מתכננת פיטורים של עד 24% מהעובדים, מיקרוסופט מקצצת אלפי משרות, ובחברות הענק ההודיות נרשמים שיאי עזיבה | מטא, אמזון וגוגל פועלות להקטנת מצבת העובדים במקביל להרחבת תחומי הבינה המלאכותית (כלכלה)

גל חסר תקדים של פיטורים (צילום: Shutterstock)

שנת 2025 מסמלת נקודת מפנה עגומה בתולדות תעשיית ההייטק, עם גל פיטורים רחב במיוחד הפוגע בלמעלה מ־91,000 עובדים ברחבי העולם, נכון לאוקטובר, ולפי הערכות המספר האמיתי אף גבוה מכך. מנהיגי התעשייה, בהם אינטל, מיקרוסופט, מטא (פייסבוק), , טאטא קונסלטנסי ואחרים, מובילים רה־ארגון מהותי במבנה החברה, על רקע המעבר לבינה מלאכותית ולאוטומציה.

חברת אינטל היא הגדולה בגל, ומובילה תוכנית פיטורים רחבת־היקף של עד 24% מהעובדים, שזה בין 21,000 ל־33,900 עובדים, כחלק מההיערכות לעידן החדש של שבבים והנדסה מלאה בבינה מלאכותית. גם ענקיות אחרות, כמו מיקרוסופט, קיצצו השנה בין 15,000 ל־19,000 משרות, בעיקר בתחומי הענן והגיימינג. באמזון צופים צמצום של כ־15% במחלקת משאבי האנוש, תוך אזהרה שהאוטומציה תוביל לעוד פיטורים בחודשים הקרובים.

בהודו, חברת טאטא קונסלטנסי סרוויסס רשמה את אחד מגלי הפיטורים הגדולים בתולדותיה: כמעט 20,000 עובדים עזבו ברבעון האחרון, כשהחברה ממצבת את פעילותה סביב "מודל בינה מלאכותית מתקדם". גם מטא () עברה מספר סבבי פיטורים השנה, אחרונים שבהם פגעו בכ־600 עובדים לפי הודעת ההנהלה – במקביל להמשך גיוס במחלקות מחקר הבינה המלאכותית.​

הגל הנוכחי שונה מקודמיו בכך שאינו נובע מכישלון עסקי או משבר , אלא מתוך אסטרטגיה מודעת של החלפת תפקידי עובדים לאוטומציה ולמחשוב מתקדם. נתח גדול מהמשרות שנעלמו קשור ישירות באימוץ כלים של Generative AI ובינה מלאכותית, במיוחד בתחומי שירות לקוחות, הזנת נתונים ותפקידים תכנותיים בסיסיים. לפי הערכות, מעל 28% מהפיטורים בתעשיית ההייטק בשנתיים האחרונות היו תוצאה ישירה של האוטומציה ובינה מלאכותית.

השלכות המהלך ניכרות במיוחד בקרב עובדים צעירים: שיעור האבטלה בקרב בני 20–30 במקצועות "חשופים לאוטומציה" עלה בשיעור של 3 נקודות, ומספר מודעות הדרושים לתפקידים התחלתיים צנח ב־15% לעומת השנה שעברה. במקביל, חיפושי עובדים בתחום הבינה המלאכותית והאזכורים ל־"AI" במודעות הדרושים זינקו ב־400%.

שינוי הכיוון בתעשייה מאותת לציבור ולרגולטורים על כך שמשרות רבות במגזר הטכנולוגי אינן בטוחות כפי שחשבו בעבר, וקורא לעובדים ולמנהלים להסתגל במהירות לעידן בו מה שמכריע אינו כמות העובדים - אלא מידת החדשנות הטכנולוגית והיכולת לשלב בינה מלאכותית בהיקף רחב.

