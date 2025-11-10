ממשלת גרמניה מתכננת שינוי היסטורי במדיניות הסחר שלה עם סין, תוך התבססות על ועדה חדשה של מומחים, שתדווח פעמיים בשנה לפרלמנט לגבי סיכונים ותלות של כלכלת גרמניה במעצמה האסייתית. הוועדה תבחן באופן מעמיק את היבטי היבוא האנרגטי, מחצבים קריטיים והשקעות סיניות בתשתיות בגרמניה, לאור מה שמוגדר לאחרונה כ"איום אסטרטגי ישיר" על הביטחון הלאומי והתעשייתי של אירופה.

היוזמה הגרמנית מגיעה לאחר שסין הגבילה את היצוא של מתכות נדירות, מהלך שיצר כאוס בקרב ענקיות הרכב והתעשייה המקומית, שתלויות לחלוטין בשרשרת אספקה סינית בתחום זה. לפי נתונים ממשלתיים, גרמניה מצויה בשנת 2025 בגירעון מסחרי שיא מול סין, שמחזיקה כיום בכ־90% מכושר עיבוד האדמות הנדירות בעולם - מונופול המשלב יתרון כלכלי עם מינוף פוליטי מובהק.

מפלגות השלטון העלו לפרלמנט תזכיר המציג שינוי עקרוני במדיניות החוץ: ראיית הסחר כחלק מההגנה הכלכלית והביטחונית של המדינה. "הכרחי לגבש הסתכלות רעננה על יחסי הסחר עם מדינות שמאתגרות את עקרונות הדמוקרטיה והסדר העולמי," נכתב בהצעת ההחלטה. הממשלה מבקשת לבחון לא רק את כלללי הסחר ומדיניות המכסים, אלא גם את התנהלותן של מדינות אחרות מול סין, מתוך מטרה לאחד כוחות אירופיים ולבסס מדיניות עצמאית אל מול הסכנות הכרוכות בתלות הכלכלית בבייג'ינג.

סביב ההחלטה רוחות נושבות של לאומנות כלכלית - התחזקות הדרישות להעדפת תעשייה אירופית וצמצום התלות בשווקים הזרים בכלל, ובסין בפרט. קובעי המדיניות בברלין מאותתים על שילוב גובר של שיקולי ביטחון לאומי בהחלטות מסחריות וזונחים, לפחות זמנית, את גישת הסחר החופשי המובהקת של הדורות האחרונים. כעת, מערכת היחסים עם סין ניצבת לא רק בפני אתגרים כלכליים, אלא גם מול תפיסות חדשות של ביטחון ועצמאות אסטרטגית, שעלולות לשנות את מפת הסחר והייצור האירופי לשנים הבאות.