סיום הדרמה בשוק הכסף: השוק הגלובלי מתייצב לאחר זינוק היסטורי

לאחר תקופה מסעירה והיסטורית בשוק הכסף, החלו סימני היציבות לשוב אל זירת המתכות בלונדון. על פי נתוני המסחר, שיעור ההשאלה על כסף (העלות השנתית להשאלת מתכת) צנח בתוך ימים מ-34.9% לשיעור נמוך של 5.6%. מדובר באיתות ברור להחזרת הנזילות לשוק ולסיום המחסור החריף במטילי כסף, אשר הוביל לעסקאות יוצאות דופן ואף לשינוע מטילי כסף במטוסים בין ניו יורק ללונדון.

במהלך המחסור, פרמיית המחיר בין המסחר בלונדון לזה שבניו יורק נסקה לגבהים של 3 דולרים לאונקיה, כאשר סוחרים ניצלו את הפערים לטובת רווחים מהירים והובלת מתכת פיזית דרך נתיבי סחר יקרים במיוחד. בעקבות הפעילות האינטנסיבית, הצטברו בלונדון מעל 15 מיליון אונקיות כסף שהגיעו מאמריקה, נוסף לכ-5,000 טון שנשלחו מסין בשבועות האחרונים.

ברקע לאירוע, איגוד שוק המתכות בלונדון (LBMA) הודיע כי הוא בוחן מעבר לפרסום סטטיסטיקת מלאי כסף בתדירות שבועית, ולא רק מדי חודש כנהוג כיום. "ההתמקדות בכסף מגיעה בעקבות המשבר האחרון," הבהירה מנכ"לית האיגוד, רות קרואל, בכנס השנתי ביפן. לדעתה, עדכון נתוני המלאי בצורה תכופה יוכל להתריע מראש על מגבלות בשוק ולצמצם תרחישים דומים.

אנליסטים מדגישים כי המחסור הוא תולדה של גירעון מבני בשוק הכסף מאז 2021: הביקוש העולמי למתכת גובר בהתמדה על היצע המכרות והמחזור, עם דגש על צריכה תעשייתית וגידול ניכר בתחום אנרגיה סולארית. גם השקעות קרנות ETF תורמות לצמצום ה"מלאי החופשי" בשוק, אשר הגיע בספטמבר לכ-155 מיליון אונקיות בלבד - כמות המספיקה לשישה שבועות מסחר גלובלי.

מחיר הכסף שהרקיע שחקים לשיא של מעל 54 דולר לאונקיה חזר ונרגע, וכעת נסחר סביב 48 דולר לאונקיה, כשהמשקיעים עוקבים בדריכות אחרי התפתחויות נוספות במלאי ושיעורי ההשאלה.