תושבי לונדון הבירה זכו לביקור רב רושם בעירם, כאשר האדמו"ר ממונקאטש, מזקני האדמו"רים בארה"ב, הופיע לביקור בזק בעיר. הביקור התקיים כדי לפאר ולהשתתף בשמחת נישואי החתן, בן הגאון רבי שמשון גליק זצ"ל, רב החסידות בלונדון, וחתן יבלחט"א הגאון רבי חיים יוסף דוד וייס, אב"ד סאטמר אנטווערפן. (רבי שמשון גליק זצ"ל נפטר בדמי ימיו לפני כחמש עשרה שנים, והרבי הבטיח לו בחייו כי יקח חבל וישתתף בשמחת צאצאיו).

האדמו"ר הופיע בהדרו בעיר ביום רביעי, ראש חודש חשוון, כשבשדה התעופה קידמו את פניו רבני וחשובי החסידות באירופה. האדמו"ר עשה דרכו תיכף לבית מדרשו, שם, לאחר תפילת שחרית של ראש חודש, נערך לכבודו מעמד קבלת פנים רבתי. במהלך היום קיבל הרבי "קהל קודש" לעצה ולברכה, ובשעות הערב פיאר את שמחת הנישואין באולם 'יסודי התורה' בעיר. למחרת, ביום חמישי, לאחר תפילת שחרית, המריא האדמו"ר חזרה לארה"ב, אל עבר מעון קודשו במרכז שכונת 'בורו פארק'.