כיכר השבת
ליממה בלבד

ההבטחה שכובדה: האדמו"ר ממונקאטש בביקור בזק בלונדון - המסע המרגש לחתונת היתום

ביקור בזק ורב רושם ערך האדמו"ר ממונקאטש, מזקני אדמו"רי ארה"ב, ללונדון הבירה, וזאת כדי לקיים הבטחה שנתן להרה"ג ר' שמשון גליק זצ"ל, רב החסידות בלונדון, שנפטר בדמי ימיו, להשתתף בשמחותיו | במהלך הביקור קיבל הרבי קהל עם קודש לעצה ולברכה, וכמובן, גולת הכותרת - פיאר את החתונה מריישא ועד גמירא | צפו בתיעוד מהביקור המרומם (חסידים) 

האדמו"ר ממונקאטש בביקור בלונדון (צילום: באדיבות המצלם)

תושבי לונדון הבירה זכו לביקור רב רושם בעירם, כאשר האדמו"ר ממונקאטש, מזקני האדמו"רים בארה"ב, הופיע לביקור בזק בעיר. הביקור התקיים כדי לפאר ולהשתתף בשמחת נישואי החתן, בן הגאון רבי שמשון גליק זצ"ל, רב החסידות בלונדון, וחתן יבלחט"א הגאון רבי חיים יוסף דוד וייס, אב"ד סאטמר אנטווערפן. (רבי שמשון גליק זצ"ל נפטר בדמי ימיו לפני כחמש עשרה שנים, והרבי הבטיח לו בחייו כי יקח חבל וישתתף בשמחת צאצאיו).

האדמו"ר הופיע בהדרו בעיר ביום רביעי, ראש חודש חשוון, כשבשדה התעופה קידמו את פניו רבני וחשובי החסידות באירופה.

האדמו"ר עשה דרכו תיכף לבית מדרשו, שם, לאחר תפילת שחרית של ראש חודש, נערך לכבודו מעמד קבלת פנים רבתי.

במהלך היום קיבל הרבי "קהל קודש" לעצה ולברכה, ובשעות הערב פיאר את שמחת ה באולם 'יסודי התורה' בעיר.

למחרת, ביום חמישי, לאחר תפילת שחרית, המריא האדמו"ר חזרה לארה"ב, אל עבר מעון קודשו במרכז שכונת 'בורו פארק'.

האדמו"ר ממונקאטש בביקור בלונדון (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר ממונקאטש בביקור בלונדון (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר ממונקאטש בביקור בלונדון (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר ממונקאטש בביקור בלונדון (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר ממונקאטש בביקור בלונדון (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר ממונקאטש בביקור בלונדון (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר ממונקאטש בביקור בלונדון (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר ממונקאטש בביקור בלונדון (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר ממונקאטש בביקור בלונדון (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר ממונקאטש בביקור בלונדון (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר ממונקאטש בביקור בלונדון (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר ממונקאטש בביקור בלונדון (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר ממונקאטש בביקור בלונדון (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר ממונקאטש בביקור בלונדון (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר ממונקאטש בביקור בלונדון (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר ממונקאטש בביקור בלונדון (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר ממונקאטש בביקור בלונדון (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר ממונקאטש בביקור בלונדון (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר ממונקאטש בביקור בלונדון (צילום: באדיבות המצלם)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש

הרחיבו בניסי המלחמה

|

ליממה בלבד

|

במקום ההורים

|

תשליכו את האינטרסים האישיים

||
5

לצד שמחות חלאק'ס

|

החסידים הופתעו

||
3

לצמצם בהוצאות השמחה

|

בצל ממלא מקומו

|

זמן התעלות

|

בצל ממלא מקומו

||
1

השפעות נעלות

||
1

מומחה המקוואות ריתק את הציבור

|

התאחדות חסידית

||
1

בחדר האוכל של הישיבה

|

הסבו יחדיו לטיש לחיים

|

אחרי 200 שנה

||
2

רוח חיים של חסידות

||
8

זכה לברכות על עמידתו האיתנה

||
5

בלב בורו פארק

||
1
לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר