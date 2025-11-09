ירידה במחירי הזהב: הדולר מתחזק ומעמעם את קסם "המקלט הבטוח"

מחירי הזהב ירדו בשווקים הבינלאומיים בשבוע האחרון, לאחר שבמשך חודשים הציגו שיאים היסטוריים. ב-6 בנובמבר 2025 נסחר הזהב ברמות של כ-3,975 דולרים לאונקיה - ירידה לעומת השיא שנרשם באוקטובר, אז חצה זמנית את רף 4,380 הדולרים. אנליסטים קושרים את המהלך להתחזקות הדולר, שפוגע בכדאיות ההשקעה בנכסים הנקובים במטבע האמריקאי עבור מחזיקים במטבעות אחרים.

במקביל, התגברות חוסר הוודאות סביב המשך מדיניות הריבית של הפדרל ריזרב תורמת להיסוסים בשווקים. הנתונים המעודכנים על שוק העבודה בארה"ב הציגו תוספת משרות מפתיעה בחודש אוקטובר, ועקב כך פחת הסיכוי להפחתת ריבית נוספת כבר בדצמבר. הנגיד פאוול התריע כי לא מובטח שהפד ימשיך להוריד ריבית - עמדה שנותנת רוח גבית לדולר ומחלישה את הזהב.

המצב מסתבך עוד יותר עקב השבתת הממשלה המתמשכת בארה"ב, אשר הביאה לדחיית פרסום נתוני אינפלציה ותעסוקה חיוניים, כך שהמשקיעים והבנק המרכזי נאלצים להסתמך על מדדים פרטיים ולהמליץ בזהירות יתרה לפני כל החלטה נוספת. בצל מכלול הגורמים מתחדשת מגמת הסטת משקיעים מנכסים ללא ריבית דוגמת זהב וכסף, אל אלטרנטיבות דולרייות או סולידיות אחרות.

לצד הזהב, גם שווקי הכסף והפלטינה חוו ירידות, תוצאה ישירה של התחזקות הדולר ותנועות כספים לשווקים אחרים בזירה הגלובלית. תחושת אי־הוודאות תמשיך ללוות את המסחר בזהב כל עוד שאלות רבות נותרות פתוחות: האם אכן הגיעה לסיומה מגמת הריבית היורדת של הפד, והאם הדולר ימשיך לבלום את התשואות בענף המתכות היקרות.