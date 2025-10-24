כיכר השבת
מדינות BRICS בשיתופי פעולה מוגברים

טראמפ מטיל מכסים כבדים - מדינות הענק מתאחדות בכדי להגיב

הטלת מכסים חסרי תקדים בגובה 50% על הודו וברזיל על ידי נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הכניסה את מדינות BRICS לעידן של שיתופי פעולה מוגברים | הודו וברזיל, לצד רוסיה, סין ודרום אפריקה, מגבשות אסטרטגיה חדשה להתמודדות עם ההשלכות הכלכליות והדיפלומטיות ולחיזוק הברית המסחרית בדרום הגלובלי, בתגובה ישירה לצעדי הענישה של ארה״ב והחרפת הסנקציות על רוסיה (בעולם)

1תגובות
משיבות מלחמה - מדינות BRICS (צילום: Shutterstock)

החרפת מלחמת הסחר על ידי נשיא ארה"ב , שהטיל מכסי ייבוא בשיעור של 50% על הודו וברזיל, מעוררת גלי הדף עצומים בזירה הבינלאומית. לצד החמרת הסנקציות החדשות על תאגידי האנרגיה הגדולים מ, החברות ההודיות, ובראשן Reliance Industries, נאלצות להוריד כמעט לאפס את יבוא הנפט הרוסי, בהתאם להוראות הממשלה ולאור אולטימטום שהוצב עד ל־21 בנובמבר.

בתגובה לצעדים האמריקאיים, משלחת בדרג גבוה מברזיל בראשות סגן הנשיא, ג'רלדו אלקמין, ביקרה בשבוע שעבר בהודו במסגרת דיאלוג עסקי מיוחד, במסגרתו נחתמו הסכמות להרחבת שותפות הסחר בין המדינות מ־12 ל־20 מיליארד דולר עד שנת 2030. נשיא ברזיל, לולה דה סילבה, הצהיר: ״ניצור ברית אסטרטגית עם הודו ונפתח יחד את הכלכלות שלנו״. מדינות BRICS ציינו כי יגבירו שיתופי פעולה בתחומי תשתיות, אנרגיה מתחדשת, בריאות וחדשנות, תוך הרחבה משמעותית של הסכם הסחר המועדף הנוכחי MERCOSUR, הכולל כיום 450 פריטים בלבד.

מומחים מעריכים כי הודו צפויה לספוג פגיעה בתוצר בשיעור של 0.3%–0.5% ולהפסיד כ־4–5 מיליארד דולר בייצוא, בעוד שברזיל תמקד את מאמציה בכיוון פיתוח שווקים חלופיים כגון סין וארגנטינה. נוסח ההחלטות והשפה התקיפה נגד "סחטנות המכסים" של טראמפ סימנה את תחילת עידן חדש בברית הדרומית הגלובלית. פקידים בברזיל אף הציגו תוכנית לכינוס פסגת BRICS חריגה, המתמקדת בגיבוש קו תגובה אחד ובניית מנגנונים מחודשים למסחר ואנרגיה.

ככל שמתקרב מועד הדיון בביהמ״ש העליון בארה״ב בנוגע לחוקיות סמכותו של הנשיא להטיל מכסים גבוהים, נראה כי מדינות BRICS נחושות להמשיך בבנייה של מסלולי סחר חלופיים ובהפחתת התלות בשוק האמריקאי - מהלך שעשוי לעצב מחדש את ה העולמית בשנים הבאות.

1
טראמפ מסכן מאד את כלכלת ארה"ב לאחר שהוא פוגע בבטחון ישראל.
נחום

