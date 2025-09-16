עידן הזהב של האנרגיה הגרעינית: Oklo מובילה את המהפכה

שוק האנרגיה הגרעינית חווה בחודשים האחרונים גל התעניינות והשקעות אדיר, כאשר חברת Oklo האמריקאית נמצאת בלב הסערה. מניית החברה זינקה ב-2025 ביותר מ־300%, כשמשקיעים מהמרים על פיתוח הכור המודולרי המתקדם שלה והצלחתה להפוך את הפסולת הגרעינית לאנרגיה נקייה וזולה.

המומנטום החל עם הודעת Oklo על השקעה בסך $1.68 מיליארד דולר בבניית המתקן הראשון הפרטי למחזור דלק גרעיני באוק רידג', טנסי - אחד מהמהלכים הגדולים בתחום בשנים האחרונות. המתקן צפוי לפתוח דלת ליצירת מאות משרות חדשות, ולהפוך פסולת גרעינית לאנרגיה שתוכנן להפעיל את הכורים העתידיים של החברה.

במקביל, שותפות גרעינית אסטרטגית בין ארה"ב לבריטניה, שחתימתה מתוכננת בשבוע הקרוב, צפויה להרחיב משמעותית את פעילות החברה והענף כולו. התוכנית כוללת בנייה של עד 12 כורים מודולריים מתקדמים באנגליה ופיתוח מרכזי נתונים הפועלים על בסיס אתרי גרעין. "ההסכמים מייצבים את הבסיס למסחור מהיר והרחבת הגישה המסחרית לשוק הגרעיני בשתי המדינות," מסביר שר האנרגיה האמריקאי בהודעה רשמית.

אולם, למרות ההתלהבות והעלייה החדה בשווי השוק - מעל 13 מיליארד דולר - Oklo עדיין נמצאת בשלבי פיתוח ואינה רואה הכנסות ממכירות. הפסדי החברה בתשעת החודשים הראשונים של 2025 עומדים על יותר מ־28 מיליון דולר, כאשר הביקוש להשקעות גבוה אך איום הרגולציה והיעדר תזרימי מזומנים עולים. החברה נאלצה לדחות את מועד פתיחת הכור המסחרי הראשון לפחות לשנת 2027, והמתקן בטנסי צפוי להתחיל לפעול רק בתחילת שנות ה־30 של המאה הנוכחית.

המומחים סבורים שהמהלך החדש והשותפויות עם גופים מכובדים כמו חיל האוויר האמריקאי וקבוצות טכנולוגיה מעניקים ל־Oklo יתרון אסטרטגי בשוק. אך התחרות, רגולציה ואי-ודאות סביב לוחות הזמנים מספקים עניין רב למשקיעים, שממשיכים לעקוב בדריכות אחרי ההתפתחויות בענף האנרגיה, בתקווה שהסיכונים יתממשו לכדי ערך אמיתי.