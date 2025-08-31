בתערוכת Tailhook האחרונה נחשפה התצורה הרעיונית החדשה שמציעה בואינג לתוכנית F/A-XX - מטוס הקרב העתידי והמתקדם ביותר שעתיד לשרת על נושאות המטוסים של חיל הים האמריקאי. הדגם שהוצג מאפיין מבנה ללא זנב אנכי, תא טייס המזכיר את דגם F-47 שנבחר עבור חיל האוויר, ואלמנטים מוסתרים כמו כנפי קנארד, כולם גזורים בהתאם לדרישות שמציב העתיד בזירה הימית.

התוכנית הוקפאה בשנה האחרונה, לאחר שבתקציב הפנטגון לשנת 2026 נרשם תקציב מינימלי של 76 מיליון דולר לשימור אופציות עיצוב בלבד. הקונגרס, שאינו מרוצה מההחלטה, נרתם לחידוש ותיגבור התוכנית עם העברת תקציב של 1.4 מיליארד דולר מטעם הסנאט ו-972 מיליון דולר נוספים המשיבים את הסכום שדרש חיל הים ברשימת "עקרונות בלתי ממומשים".

בכירים בחיל הים, בהם תת-אדמירל דניאל צ'יבר, הדגישו את חשיבותו האסטרטגית של דור המטוסים החדש: "המטוס הזה יקבע את העליונות האווירית והשלטון הימי מסביב לעולם". ההצעה הסופית אמורה להיבחר בין בואינג לנורת'רופ גרומן - אחרי שחברת לוקהיד מרטין נפסלה מהתחרות בתחילת שנת 2025.

בתעשייה הפנטגונית קיימת דאגה כי היכולת לייצר בו זמנית את דגמי חיל האוויר והים תוביל לעיכובים ואף לעדיפות גבוהה יותר למטוס F-47 על פני דגם F/A-XX. מנכ"ל בואינג, סטיב פארקר, מדגיש כי החברה השקיעה כ-2 מיליארד דולר להקמת מרכזי ייצור מתקדמים, שהוקמו במיוחד כדי לעמוד בדרישות ייצור כפולות.

הדור השישי של מטוס הקרב אמור להחליף בשנות ה-30 את דגמי F/A-18E/F Super Hornet ו-EA-18G Growler, ויספק טווח פעולה משופר בכ-25% ומערכות מתקדמות לשיתוף פעולה בין מטוסים מאוישים ובלתי מאוישים, תוך שימת דגש על שדרוג הכוח הימי והיכולת להסתער ולהגן במרחבי קרב חדשים.