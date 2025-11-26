נעלי ריצה ב-500 דולר: אדידס ומרצדס שוברות את חוקי המשחק

השכבות מהן בנוייה הנעל ( צילום: יצרן )

ענקית ההנעלה אדידס השיקה מהדורה מוגבלת של Adizero Prime X Evo - נעלי ריצה ל'ריצות אולטרה', שנבנו ביודעין בניגוד לתקנות התחרויות הרשמיות, ונמכרות במחיר חסר תקדים של 500 דולר, 500 אירו או 450 ליש"ט. הדגם פותח בשיתוף חטיבת המירוצים של מרצדס-AMG, תוך זמן שיא של חמישה חודשים בלבד וליוו אותו אלופי אולטרה מרתון, כולל הרץ הדרום-אפריקאי סיבוסיסו קובקה, ששבר בקיץ האחרון את מחסום שש השעות ל-100 ק"מ בעזרתן.

גוף הנעל, בגובה מוגזם של 50 מ"מ בעקב - 10 מ"מ מעל המותר ע"י התאחדות האתלטיקה העולמית - משלב קצף מתקדם ודינמיקה פורצת דרך, והמוצר הסופי קל במיוחד (146 גרם בלבד במידה 42.5), תוך מיקוד ביעילות מקסימלית ותמיכה לרצים חזקים שרודפים אחרי שיאים אישיים.

ה-Adizero Prime X Evo ( צילום: יצרן )