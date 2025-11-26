כיכר השבת
נעליים 'מחוץ לחוק'

נעלי ריצה ב-500 דולר: אדידס ומרצדס שוברות את חוקי המשחק

נעל הריצה החדשה של אדידס, Adizero Prime X Evo, מגיעה עם תג מחיר של 500 דולר ומציגה מבנה קיצוני שנבנה יחד עם חטיבת המירוצים של מרצדס (ANG) ושנועד לשבור מוסכמות, מה שהופך אותה לכלי ניסוי קיצוני לביצועים למרחקים ארוכים, ולא למוצר המוני על מדפי החנויות (בעולם)

השכבות מהן בנוייה הנעל (צילום: יצרן)

ענקית ההנעלה אדידס השיקה מהדורה מוגבלת של Adizero Prime X Evo - נעלי ריצה ל'ריצות אולטרה', שנבנו ביודעין בניגוד לתקנות התחרויות הרשמיות, ונמכרות במחיר חסר תקדים של 500 דולר, 500 אירו או 450 ליש"ט. הדגם פותח בשיתוף חטיבת המירוצים של מרצדס-AMG, תוך זמן שיא של חמישה חודשים בלבד וליוו אותו אלופי אולטרה מרתון, כולל הרץ הדרום-אפריקאי סיבוסיסו קובקה, ששבר בקיץ האחרון את מחסום שש השעות ל-100 ק"מ בעזרתן.

גוף הנעל, בגובה מוגזם של 50 מ"מ בעקב - 10 מ"מ מעל המותר ע"י התאחדות האתלטיקה העולמית - משלב קצף מתקדם ודינמיקה פורצת דרך, והמוצר הסופי קל במיוחד (146 גרם בלבד במידה 42.5), תוך מיקוד ביעילות מקסימלית ותמיכה לרצים חזקים שרודפים אחרי שיאים אישיים.

ה-Adizero Prime X Evo (צילום: יצרן)

הנדסה "מחוץ לחוק": סמל לחדשנות נטולת גבולות

פיתוח Prime X Evo היה ניסיון מודע לדחוק את גבולות הנעליים באמצעות הפרה מכוונת של כללי התחרויות התקניים. המעצבים קיבלו חופש מוחלט לשפר ריכוך, גאומטריה והחזר אנרגיה בלי פשרות של רגולציה - וכך התקבלה נעל שנראית יותר כקונספט-חדשנות מאשר מוצר מדף. השיווק מאופיין כהצהרת עוצמה טכנולוגית: דגם קיצון שלא נועד לכל רץ, אלא במיוחד ל'רצי-על', ציידי שיאים אולטרה-מרחקי שרוצים לחדש ולהעז.

יקר ונדיר: הגרלה ומינון נמוך

הנעל תימכר באתר הרשמי של אדידס, בהיצע מצומצם ביותר, מה שצפוי ליצור ביקוש שערורייתי ולמקם את Prime X Evo כאייקון לאספנים וכרטיס כניסה בלעדי לעולם הסופר-נעליים של המותג. אדידס ממליצה על שימוש בנעליים רק בריצות כביש ולא בתחרויות רשמיות בגלל אי התאימות שלהן לחורי התחרויות.

הסיפור מאשרר מגמה מתעצמת בענף - בחינת גבולות חדשנות חסרת עכבות בדרך לציוד פורץ גבולות ותחרות טכנולוגית שהופכת לרלבנטית לא רק על הפודיום, אלא גם בציד שיאי ריצה אישיים.

