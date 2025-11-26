נעלי ריצה ב-500 דולר: אדידס ומרצדס שוברות את חוקי המשחק

ענקית ההנעלה אדידס השיקה מהדורה מוגבלת של Adizero Prime X Evo - נעלי ריצה ל'ריצות אולטרה', שנבנו ביודעין בניגוד לתקנות התחרויות הרשמיות, ונמכרות במחיר חסר תקדים של 500 דולר, 500 אירו או 450 ליש"ט. הדגם פותח בשיתוף חטיבת המירוצים של מרצדס-AMG, תוך זמן שיא של חמישה חודשים בלבד וליוו אותו אלופי אולטרה מרתון, כולל הרץ הדרום-אפריקאי סיבוסיסו קובקה, ששבר בקיץ האחרון את מחסום שש השעות ל-100 ק"מ בעזרתן.
גוף הנעל, בגובה מוגזם של 50 מ"מ בעקב - 10 מ"מ מעל המותר ע"י התאחדות האתלטיקה העולמית - משלב קצף מתקדם ודינמיקה פורצת דרך, והמוצר הסופי קל במיוחד (146 גרם בלבד במידה 42.5), תוך מיקוד ביעילות מקסימלית ותמיכה לרצים חזקים שרודפים אחרי שיאים אישיים.
הנדסה "מחוץ לחוק": סמל לחדשנות נטולת גבולות
פיתוח Prime X Evo היה ניסיון מודע לדחוק את גבולות הנעליים באמצעות הפרה מכוונת של כללי התחרויות התקניים. המעצבים קיבלו חופש מוחלט לשפר ריכוך, גאומטריה והחזר אנרגיה בלי פשרות של רגולציה - וכך התקבלה נעל שנראית יותר כקונספט-חדשנות מאשר מוצר מדף. השיווק מאופיין כהצהרת עוצמה טכנולוגית: דגם קיצון שלא נועד לכל רץ, אלא במיוחד ל'רצי-על', ציידי שיאים אולטרה-מרחקי שרוצים לחדש ולהעז.
יקר ונדיר: הגרלה ומינון נמוך
הנעל תימכר באתר הרשמי של אדידס, בהיצע מצומצם ביותר, מה שצפוי ליצור ביקוש שערורייתי ולמקם את Prime X Evo כאייקון לאספנים וכרטיס כניסה בלעדי לעולם הסופר-נעליים של המותג. אדידס ממליצה על שימוש בנעליים רק בריצות כביש ולא בתחרויות רשמיות בגלל אי התאימות שלהן לחורי התחרויות.
הסיפור מאשרר מגמה מתעצמת בענף - בחינת גבולות חדשנות חסרת עכבות בדרך לציוד פורץ גבולות ותחרות טכנולוגית שהופכת לרלבנטית לא רק על הפודיום, אלא גם בציד שיאי ריצה אישיים.
