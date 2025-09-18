עולם הרכב החשמלי ממשיך להשתנות בקצב מהיר, וגם מותגי ביצועים אייקוניים כמו מרצדס-AMG נערכים למהפכה: בשיחה עם מגזין הרכב Top Gear חשף מנכ"ל AMG, מיכאל שיבה, כי גרסת הייצור של קונספט AMG GT XX תגיע אל הכבישים כבר בשנה הבאה, ותכלול חידושי טכנולוגיה שטרם נראו בתחום. החידוש המעניין ביותר - לצד הנעה חשמלית טהורה ומנוע חזק במיוחד - הוא שילוב של תיבת הילוכים "מדומה" וצליל מנוע שמזכיר V8 מסורתי.

"זו החלטה רגשית לא פחות מרציונלית לרכוש דגם AMG," מבהיר שיבה. "המותג שלנו חייב לספק קודם כל ביצועים, אבל לא פחות מזה - גם רגש ייחודי. המורשת שלנו סביב מנועי ה-V8 הייתה תמיד קריטית, ולכן מהיום הראשון של פיתוח הפלטפורמה החשמלית AMG.EA, היה לנו ברור שחייבים להעניק חוויה קולית ודינמית שאיננה פחותה ממנועי הבעירה."

ה-GT XX החשמלי צפוי לשמר את חזות הדגם הקונספטואלי, להיות בעוצמה של כ-1,340 כ"ס ולשלב תיבת הילוכים עם "הילוכים מזויפים" שמדמים תחושת שינוי ידני - טכנולוגיה שמתחילה לחלחל גם אצל מתחרות כמו אאודי ויונדאי. לטענת שיבה, זו הדרך הטובה ביותר להעניק לנהג תחושת מעורבות אמיתית גם בעידן החשמלי: "אנחנו בני אדם, והרגלים חשובים לנו. דאגנו שמנוע הציר החשמלי החדש שלנו ירגיש ויישמע כמו ‘V8 חשמלי’ אמיתי של AMG."

מעבר לפיתוח הקול והמעבר בין "הילוכים", במרצדס-AMG השקיעו בגיוס מהנדסי תוכנה מתחום המוזיקה והצמידו אותם למהנדסים מהמחלקה המכניסת של יחידת ההנעה - במטרה ליצור פס קול אותנטי. "רצינו לוודא שלא רק יוצרים צליל כלשהו ושמים אותו ברכב, אלא לשחזר את התחושה של סיבובי מנוע, תנודות בידיות, וכל האלמנטים שמעוררים רגש," אמר שיבה. "אב הטיפוס הראשוני היה סביר, אבל היום - זה פשוט הפך למדהים."

ב-AMG מבינים היטב את חשיבות ההיסטוריה ואת ההרגלים המוטמעים בנהגים וותיקים, אבל מבקשים להדגיש שגם בעולם נטול בנזין אפשר להעניק לנהג חוויה חושית עוצמתית. "לא אכפת לי אם זה נקרא 'צליל מזויף' - כל עוד זה גורם לי להרגיש," מסכם שיבה.