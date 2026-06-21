הישג אדיר: GPT הצליח לפענח 18 מחלות נדירות שלא זוהו עד כה

בפריצת דרך רפואית משמעותית, חוקרים מבית החולים לילדים בבוסטון ואוניברסיטת הרווארד הצליחו לאבחן 18 ילדים שסבלו ממחלות נדירות שלא זוהו במשך שנים - בעזרת מודל הבינה המלאכותית o3 של OpenAI. הממצאים פורסמו בכתב העת המדעי NEJM AI ועוררו גל של התעניינות בשילוב בינה מלאכותית בעולמות הרפואה.

המחקר התבסס על ניתוח מחודש של 376 מקרים פדיאטריים מורכבים, שבהם גם בדיקות גנטיות מתקדמות וחוות דעת של מומחים לא הצליחו לספק אבחנה חד-משמעית. באמצעות שילוב של נתונים גנטיים, תסמינים קליניים וספרות רפואית עדכנית, הצליח המודל לזהות דפוסים ולהציע אבחנות מדויקות במגוון תחומים - בהם הפרעות נוירו-התפתחותיות, מחלות נוירומוסקולריות נדירות ואף מקרים של מוות פתאומי בילדים.

לדברי החוקרים, הבינה המלאכותית אינה מחליפה את הרופא, אלא משמשת ככלי עזר שמרחיב את יכולת הניתוח האנושית. כל אבחנה שהוצעה על ידי המערכת נבדקה ואושרה על ידי צוותים רפואיים.

היוזמה היא חלק ממהלך רחב יותר של שילוב AI במערכת הבריאות של בית החולים בבוסטון. מאז תחילת שיתוף הפעולה עם OpenAI בתחילת 2025 - שזכה להשקעה של כ-50 מיליון דולר - הצליחו החוקרים להגיע ליותר מ-40 אבחנות חדשות של מחלות נדירות שנחשבו עד כה לבלתי פתירות.

במקביל, בית החולים מדווח על הטמעה רחבה של כלי בינה מלאכותית בקרב הצוותים, כאשר יותר משליש מהעובדים עושים בהם שימוש יומיומי. לפי הנתונים, השימוש בטכנולוגיה חסך כ-60 אלף שעות עבודה - נתון המוערך בשווי של יותר מ-7 מיליון דולר.

למחלות נדירות יש השפעה מצטברת עצומה: כ-300 מיליון בני אדם ברחבי העולם סובלים מהן, ורבים מהם עוברים "מסע אבחוני" ממושך ומתסכל שנמשך שנים. היכולת לקצר את התהליך הזה עשויה לשנות את חייהם של חולים ומשפחותיהם באופן דרמטי.

"מה שהיה בעבר בלתי נתפס - הופך כיום למציאות שמעניקה תקווה למשפחות רבות", אמר ד"ר ג'ון בראונסטין, מנהל החדשנות הראשי בבית החולים.

לצד ההתקדמות המרשימה, החוקרים מדגישים כי מדובר בכלי תומך החלטה בלבד, וכי האחריות הסופית נותרת בידי הרופאים. עם זאת, נדמה כי השילוב בין מומחיות רפואית לבינה מלאכותית מסמן עידן חדש באבחון מחלות מורכבות - ועשוי להגדיר מחדש את גבולות הרפואה המודרנית.