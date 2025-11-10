במעמד חגיגי שנערך בפרלמנט בטירנה בירת אלבניה, הוכרז על הקמת פורום חדש שיפעל לקידום דיפלומטיה מבוססת ערכים ולהעמקת הקשרים עם מדינת ישראל.

עם הכרזת המהלך, אלבניה הפכה למדינה ה־64 שמצטרפת ל־Israel Allies Foundation, קואליציה עולמית של קבוצות פרלמנטריות הפועלות לחיזוק התמיכה בישראל ברחבי העולם.

במהלך יוצא דופן, בראש הקבוצה האלבנית החדשה עומדים שני יריבים פוליטיים מקומיים, שבחרו לשתף פעולה לטובת מטרה משותפת. "המהלך הזה מבטא את המחויבות הלאומית שלנו ואת הידידות העמוקה עם מדינת ישראל", אמר אחד מהם.

חברי הקבוצה ציינו כי הצטרפות אלבניה לברית ממשיכה מסורת ארוכה של קשרים חמים עם העם היהודי. במהלך מלחמת העולם השנייה, הייתה אלבניה המדינה האירופית היחידה שסיימה את המלחמה עם מספר יהודים גדול יותר משהיה בה לפניה — תוצאה של מבצעי הצלה אמיצים של אזרחים אלבנים שסיכנו את חייהם כדי להסתיר יהודים.

במהלך השנים האחרונות בלטה אלבניה כמדינה אירופית פרו־ישראלית בעמדותיה בזירה הבינלאומית: היא נמנעה מהצבעה על החלטות אנטי־ישראליות באו״ם ותמכה ביוזמות לקידום שיתופי פעולה אזוריים.

נשיא "קרן בעלות ברית ישראל", ג׳וש ריינסטין, בירך על המהלך ואמר כי "אלבניה נושאת מורשת יוצאת דופן של הגנה על העם היהודי, והקבוצה החדשה מבטאת את הערכים הללו גם בזירה הדיפלומטית"

כאמור, עם הצטרפותה של אלבניה, כוללת הברית כעת 64 מדינות — בהן ארצות הברית, קנדה, יפן, ברזיל ומדינות רבות באירופה, אפריקה ואמריקה הלטינית.

היוזמה באלבניה מדגישה את מגמת ההתקרבות הגוברת בין מדינות אירופה לישראל, גם בעידן של אתגרים גאו־פוליטיים גוברים.