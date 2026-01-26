ברגע עוצר נשימה ששודר בשידור חי למיליונים ברחבי העולם, אלכס הונוולד, מטפס הסלעים האמריקאי הנודע, הדהים את העולם כשטיפס על גורד השחקים טאיפיי 101 שבטייוואן – ללא חבלי אבטחה, רתמות או ציוד מגן כלשהו. המבצע הנועז, שבוצע ביום ראשון האחרון במסגרת אתגר של נטפליקס, הפך את הונוולד בן ה-40 לאדם הראשון שמטפס על המבנה האייקוני בשיטת "סולו חופשי" (Free Solo). הטיפוס על אחד הבניינים הגבוהים באסיה, המתנשא לגובה של 508 מטרים (101 קומות), נמשך כ-90 דקות. הונוולד השתמש בקורות המתכת האופקיות של הבניין כדי למשוך את עצמו מעלה בידיו החשופות, כשהוא מתמודד עם רוחות עזות שהצליפו בחולצתו. ברגע אחד מעורר פלצות סמוך לפסגה, הונוולד שחרר את אחיזת ידיו לחלוטין – כשהוא מאובטח באמצעות רגליו בלבד – כדי לקחת ברוגע אבקה נגד הזעה (גיר) מהפאוץ' שעל מותניו.

אלכס הונוולד טאיפיי 101 ( צילום: מאת Alton Thompson - 2007, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4638866 )

בעוד אלפי אנשים שהתקהלו למרגלות הבניין הריעו בשיגעון, ברשתות החברתיות ובקהילת הטיפוס נשמעה גם ביקורת חריפה. מבקרים כינו את השידור החי של המבצע המסוכן כ"מציצני וחסר אחריות", במיוחד לאור העובדה שהונוולד הוא בעל ואב. עם זאת, נשיא טייוואן, לאי צ'ינג-טה, בירך את המטפס על "אומץ ליבו חסר הפחד" וציין כי העולם זכה לראות את יופייה של המדינה מזווית יוצאת דופן.

הונוולד עצמו הסביר כי המטרה הייתה לעורר השראה באנשים לרדוף אחר האתגרים שלהם, והזכיר כי "הזמן הוא סופי" ויש לנצל אותו בצורה משמעותית. בסיום הטיפוס המפרך, ולמרבה הקלה של הצופים, הסכים המטפס הנועז לוותר על הירידה המאתגרת וחזר לקרקע בדרך הבטוחה ביותר: במעלית.