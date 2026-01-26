כיכר השבת
פחד גבהים

נגד כל חוקי הפיזיקה: המטפס המפורסם בעולם כבש את טאיפיי 101 - ללא חבלים

בשידור חי שזעזע את העולם, המטפס כבש את פסגת גורד השחקים ללא חבלים או רתמות, כשהוא תלוי בין שמיים לארץ בגובה בלתי נתפס של 508 מטרים | המבצע הנועז, שנמשך כ-90 דקות תחת רוחות מצליפות, הותיר מיליוני צופים נדהמים (חדשות בעולם)

View post on X

ברגע עוצר נשימה ששודר בשידור חי למיליונים ברחבי העולם, אלכס הונוולד, מטפס הסלעים האמריקאי הנודע, הדהים את העולם כשטיפס על גורד השחקים טאיפיי 101 שבטייוואן – ללא חבלי אבטחה, רתמות או ציוד מגן כלשהו. המבצע הנועז, שבוצע ביום ראשון האחרון במסגרת אתגר של נטפליקס, הפך את הונוולד בן ה-40 לאדם הראשון שמטפס על המבנה האייקוני בשיטת "סולו חופשי" (Free Solo).

הטיפוס על אחד הבניינים הגבוהים באסיה, המתנשא לגובה של 508 מטרים (101 קומות), נמשך כ-90 דקות. הונוולד השתמש בקורות המתכת האופקיות של הבניין כדי למשוך את עצמו מעלה בידיו החשופות, כשהוא מתמודד עם רוחות עזות שהצליפו בחולצתו. ברגע אחד מעורר פלצות סמוך לפסגה, הונוולד שחרר את אחיזת ידיו לחלוטין – כשהוא מאובטח באמצעות רגליו בלבד – כדי לקחת ברוגע אבקה נגד הזעה (גיר) מהפאוץ' שעל מותניו.

אלכס הונוולד טאיפיי 101 (צילום: מאת Alton Thompson - 2007, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4638866)

בעוד אלפי אנשים שהתקהלו למרגלות הבניין הריעו בשיגעון, ברשתות החברתיות ובקהילת הטיפוס נשמעה גם ביקורת חריפה. מבקרים כינו את השידור החי של המבצע המסוכן כ"מציצני וחסר אחריות", במיוחד לאור העובדה שהונוולד הוא בעל ואב. עם זאת, נשיא טייוואן, לאי צ'ינג-טה, בירך את המטפס על "אומץ ליבו חסר הפחד" וציין כי העולם זכה לראות את יופייה של המדינה מזווית יוצאת דופן.

הונוולד עצמו הסביר כי המטרה הייתה לעורר השראה באנשים לרדוף אחר האתגרים שלהם, והזכיר כי "הזמן הוא סופי" ויש לנצל אותו בצורה משמעותית. בסיום הטיפוס המפרך, ולמרבה הקלה של הצופים, הסכים המטפס הנועז לוותר על הירידה המאתגרת וחזר לקרקע בדרך הבטוחה ביותר: במעלית.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר