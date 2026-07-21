מה מכרו לכם? עלי אקספרס ספגה את הקנס הענק בהיסטוריה

עלי אקספרס ( צילום: רשתות חברתיות )

האיחוד האירופי הטיל את הקנס הגדול ביותר אי פעם במסגרת חוק השירותים הדיגיטליים (DSA) על ענקית הקניות הסינית עלי אקספרס, לאחר שקבע כי החברה לא עשתה מספיק כדי למנוע מכירת מוצרים בלתי חוקיים ומסוכנים בפלטפורמה שלה.

הנציבות האירופית הודיעה כי עלי אקספרס תיקנס ב-550 מיליון אירו, סכום של כ-629 מיליון דולר, בעקבות כשלים בהתמודדות עם מכירת מוצרים מזויפים, צעצועים שאינם עומדים בתקני בטיחות, מוצרי קוסמטיקה מסוכנים ומוצרים נוספים שהפרו את חוקי האיחוד. לדברי הנציבות, הבדיקה שנמשכה יותר משנתיים העלתה כי החברה לא הפעילה מערכות פיקוח יעילות מספיק. בחלק מהמקרים, גורמי הבדיקה נדרשו לבחון חוקיות של מוצרים בתוך "עשרות שניות בלבד", דבר שלא אפשר בדיקה רצינית של הסחורה. עוד נמצא כי מוצרים שהוגדרו כבעייתיים המשיכו להופיע באתר במשך שבועות, ולעיתים אף חזרו למכירה לאחר שהוסרו. בנוסף, מערכות ההמלצות של האתר קידמו חלק מהמוצרים הבעייתיים בפני משתמשים. חילוץ יצירתי: קוף מותש ששחה 5 קילומטר ניצל ברגע האחרון | צפו אריה רוזן | 12:34 באיחוד האירופי הדגישו כי הקנס אינו נובע רק מהימצאות מוצרים אסורים באתר, אלא בעיקר מכישלונה של החברה ליצור מנגנוני הגנה שימנעו את הופעתם מלכתחילה.

עידן הקניות הזולות מסין ( צילום: שאטרסטוק )

"הפצת בגדים מזויפים, צעצועים לא בטוחים, מוצרי קוסמטיקה מסוכנים ומוצרים מזיקים אחרים אינה מחיר בלתי נמנע של קניות באינטרנט", אמרה הנציבה האירופית לטכנולוגיה, הנריקה וירקונן. "זהו כישלון לעמוד בחובות לפי חוק השירותים הדיגיטליים".

עלי אקספרס, שבבעלות ענקית הטכנולוגיה הסינית עליבאבא, דחתה את ההחלטה וטענה כי הקנס "אינו מידתי". החברה מסרה כי השקיעה משאבים רבים בשיפור מערכות הבטיחות והניהול שלה וכי היא שוקלת לערער על ההחלטה.

הקנס נגד עלי אקספרס גבוה משמעותית מקנסות קודמים שהטיל האיחוד האירופי במסגרת החוק החדש. פלטפורמת הקניות הסינית טמו נקנסה בכ־200 מיליון אירו, ורשת X של אילון מאסק נקנסה ב־120 מיליון אירו.

עלי אקספרס היא אחת מפלטפורמות המסחר הסיניות הגדולות באירופה, עם כ־193 מיליון משתמשים באזור, מספר גבוה יותר מזה של שיין וטמו.

כעת תידרש החברה להגיש תוכנית פעולה שתציג כיצד בכוונתה לתקן את הליקויים ולהבטיח שמוצרים בלתי חוקיים ומסוכנים לא ימשיכו להגיע לצרכנים.