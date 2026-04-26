סיוט בגובה 90 מטר: כבל נקרע במתקן רוגטקה בלב לונה-פארק

היריד השנתי המפורסם של סביליה, ספרד, הפך לזירת סיוט ביום שישי כאשר מתקן ה-"Steel Max" בסגנון רוגטקה כשל באוויר. האירוע התרחש בשעה 20:20 באזור האטרקציות המכונה באופן אירוני "קאלה דל אינפיירנו" (רחוב הגיהנום).

בסרטון מזעזע שצולם על ידי עובר אורח, נראית הקפסולה ובה שני ילדים כשהיא משוגרת לשמיים במהירות של כ-160 קמ"ש. לפתע, אחד מכבלי המתכת המחזיקים את המתקן נקרע באמצע האוויר. כתוצאה מהקריעה, הקפסולה איבדה שליטה והתנגשה בעוצמה באחד מעמודי התמיכה של המתקן, בעוד הצופים על הקרקע צורחים באימה.

התקלה הסיוטית הותירה את שני הילדים חגורים בתוך הקפסולה כשהם תלויים בגובה רב ופצועים. צוותי חירום שהוזעקו למקום העניקו טיפול ראשוני לארבעה נפגעים בסך הכל: שני הילדים שהיו בתוך המתקן, ושני בני אדם נוספים שנפגעו על הקרקע כתוצאה מפסולת שנפלה מהרכב השבור.

למרות עוצמת הפגיעה, דווח כי כל הארבעה סבלו מפציעות קלות בלבד. שני הילדים חולצו מהמתקן בסיוע כבאים ועובדי ההגנה האזרחית ופונו להמשך בדיקות במרכז רפואי מקומי.

בעקבות התאונה, כבאים סגרו וחתמו את מתקן ה-"Steel Max" ואת האזור הסובב אותו. המשטרה המקומית ביצעה בדיקה מיידית של מסמכי המתקן, והמשטרה הלאומית של ספרד פתחה בחקירה רשמית כדי לברר את נסיבות הכשל הטכני במתקן שאמור להגיע לגבהים של כ-90 מטרים.