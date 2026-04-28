סערה הובילה לביטולה של תערוכת אמנות שהייתה אמורה להיפתח החודש בדרום-מערב לונדון, לאחר שנחשפו בה דימויים קשים של שנאת יהודים ועלילות דם. הגלריה, הממוקמת בשכונת וונדסוורת' בלונדון, הודיעה על הסרת התערוכה "רישומים נגד רצח עם" שהייתה אמורה להיות מוצגת בין ה-16 ל-24 במאי.

ההחלטה התקבלה בעקבות פנייה חריפה של ארגון המשפטנים "UKLFI" (עורכי דין למען ישראל בבריטניה), שהתריע בפני בעלי הגלריה כי התכנים המוצגים בה עלולים להוות עבירה פלילית על חוקי הסדר הציבורי במדינה בשל הסתה לשנאה.

היצירות בתערוכה, שעוררו זעזוע עמוק בקרב מי שנחשף אליהן, כללו מוטיבים אנטישמיים קלאסיים המזכירים את התעמולה הנאצית של המאה הקודמת.

בין היתר, הוצגו רישומים המראים דמויות יהודיות בעלות קרניים, השוואות ישירות בין מדינת ישראל לגרמניה הנאצית באמצעות שילוב צלבי קרס במגן דוד, ודימויים מחרידים של עלילות דם המציגים יהודים כמי שאוכלים תינוקות.

מבקרי אמנות בעיתונות הבריטית, בהם מהעיתון "The Telegraph", תיארו את התערוכה ככזו ש"נוטפת שנאת יהודים" והגדירו את הדימויים כ"גרוטסקיים". באחת היצירות אף הוצג איש עסקים יהודי מוכר כשהוא טורף ילד חי, דימוי שעורר זעם ציבורי רב בשל הדמיון לעלילות הדם ההיסטוריות.

בעקבות פניית המשפטנים, מיהרה הנהלת הגלריה להתנער מהתערוכה והודיעה כי היא לא תתקיים. בהצהרה שמסרה הגלריה נאמר כי האירוע אורגן ללא התייעצות עם בעלי המקום וללא ידיעתם על אופי התכנים.

המשפטנים מצידם הבהירו במכתבם כי מלבד הפגיעה המוסרית, אחסון והצגת חומרים מעין אלו חושפים את הגלריה לאחריות משפטית ולנזק תדמיתי בלתי הפיך. בארגון "UKLFI" בירכו על הביטול המהיר והדגישו כי נרמול של דימויים דמוניים כלפי יהודים במרחבים תרבותיים הוא סכנה של ממש, המורידה את הרף של מה שנחשב לשיח מקובל ומעודדת אנטישמיות במרחב הציבורי.

המקרה הנוכחי מצטרף לשורה של אירועים בבריטניה שבהם גופים משפטיים וקהילתיים נאלצים להיאבק בניסיונות להציג תכנים פוגעניים תחת כסות של "חופש אמנותי". גורמים בקהילה היהודית בלונדון ציינו כי מדובר בניצחון חשוב מול הניסיון להחדיר תכנים המסיתים נגד יהודים וישראלים ללב הקונצנזוס התרבותי, במיוחד בתקופה של מתיחות ביטחונית גבוהה. העובדה שהגלריה בחרה לסגת מהפרויקט מיד עם חשיפת הפרטים, מעידה על ההבנה כי קו אדום נחצה וכי הציבור הבריטי אינו מוכן לקבל ביטויים של שנאה גלויה במסגרת תערוכות אמנות.