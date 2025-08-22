סערה בארה"ב: מארק בויזק, שותף מייסד בחברת שירותי הבריאות AllaiHealth, פוטר מתפקידו לאחר שתועד לצד אשתו אנה כשהם מטיחים גידופים אנטישמיים בשכנם, דייויד לובין – אביה של סמלת אלישבע רוז אידה לובין הי"ד, חיילת בודדה שנרצחה בפיגוע דקירה בירושלים בנובמבר 2023.

במהלך עימות שצולם בשכונת מגוריהם באטלנטה, נשמעה אנה בויזק קוראת ללובין "יהודון" וטוענת כי בתו "ראויה למות". מארק, שעמד לצידה, גיבה את דבריה ואמר שמותה של רוז היה "מוצדק כי היא נלחמה". הסרטון הופץ ברשתות החברתיות ועורר סערה בינלאומית, שבסיומה הודיעה החברה על פיטוריו המיידיים של בויזק.

מנכ"ל החברה, רוברט בויז'ולי, פרסם הודעה חריפה לאחר הפרסום: "ההתנהגות המוצגת בצילומים הללו היא מגונה, אינה עולה בקנה אחד עם הערכים שלנו, ואין לה מקום בארגון או בחברה שלנו. אנו מציבים את עצמנו ואת כל מי שמייצג את AllaiHealth בסטנדרטים הגבוהים ביותר של יושרה ואחריות".

האירוע פרץ לאחר שלובין, ששב לביתו בארה"ב לאחר הרצח הטרגי של בתו, הציב שלט לזכרה מול שלטים פרו־פלסטיניים שהוצגו בבית שכניו. לדבריו, לא התנגד להצגת השלטים, אך כאשר שמע את אשת שכנם מטיחה בו כי "הבת שלך ראויה למות" – ניגש לעימות שתועד כולו.

בראיון ל"אטלנטה ניוז פירסט" סיפר לובין כי מאז הרצח הוא מתמודד עם הטרדות חוזרות מצד השכנים. לדבריו, "בהתחלה ניסיתי להתעלם, אבל כשהיא קראה לי 'יהודון' וצעקה על בתי – לא יכולתי לשתוק".

אנה בויזק לא הסתפקה בדברים שנשמעו בסרטון, ובדברים שמסרה לכלי תקשורת בארה"ב אף חזרה על עמדותיה האנטישמיות: "אני לא מתחרטת על מה שאמרתי, ואני אגיד את זה שוב מיליון פעמים. אני לא שונאת יהודים כי יש לי חברים יהודים". היא אף הוסיפה כי התקשרה ללובין והאשימה אותו במותה של בתו.

רוז לובין, בת 20, עלתה לישראל מארה"ב ב־2021 והתגייסה למשמר הגבול במרץ 2022 כחיילת בודדה. היא נרצחה בנובמבר 2023 בפיגוע דקירה בעיר העתיקה בירושלים. מאז מותה, אביה דייויד מקפיד להנציח את שמה וממשיך להתמודד עם כאב האובדן לצד ההתמודדות עם גילויי שנאה בסביבתו בארה"ב.