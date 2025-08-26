בחנויות ספרים ברוסיה מופץ בימים אלו ספר חדש שכותרתו "איך לנצח את ישראל", כתיבתו מיוחסת למנהיג חמאס יחיא סינוואר. כך דווח היום (שלישי) ב'כאן' חדשות.

הספר יצא לאור בשנת 2025 בהוצאת "רודינה", וזכה לאישור רשמי להפצה במדינה – צעד המתחייב לפי חוקי רוסיה, המחייבים אישור ממשלתי לכל ספר חדש.

בדברי ההסבר המופיעים בחנויות הספרים המקוונות מתואר סינוואר כ"אחד המצביאים הערבים המופלאים של הדור החדש". בספר נכתב כי הוא זה שיזם את מבצע 'מבול אל אקצא', המוכר כטבח הרצחני ב-7 באוקטובר, והוביל את מבצע ההגנה על עזה.

לטענת מחבר הספר, על אף היתרון הצבאי של ישראל, העיר עזה שרדה את התקיפות: "מעל 80 אלף טונות של פצצות הושלכו על עזה הקטנה, אך העיר שרדה – במובנים רבים בזכות סינוואר", נכתב בכריכה.

הספר מציג את סינוואר כ"גנרל האנשים החופשיים" המספר על חייו שהוקדשו למאבק למען שחרור הפלסטינים וכל העמים הערביים.

הספר נמכר במחיר של 46 דולר. הוצאת "רודינה" פרסמה בעבר מספר ספרים בעלי אופי אנטישמי, והפצת הספר החדש מעלה שוב את שאלת האתיקה והמדיניות של אישור תוכן כזה ברוסיה