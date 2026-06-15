אנטישמיות מקוממת בארה"ב: "לא מעוניין לעבוד עבור יהודי. תודה"

סערה בארה"ב בעקבות תקרית אנטישמית ישירה ובוטה, לאחר שסטודנט מאוניברסיטת קורנל דחה הזדמנות להתראיין למשרת התמחות בחברת סטארטאפ ניו יורקית, רק בשל היותה בבעלות יהודית.

הסטודנט, אוסטין פרנקו בן התשע עשרה, הגיש מועמדות להתמחות קיץ בחברה, אך כאשר נציגיה פנו אליו במטרה לתאם שיחת זום כחלק מתהליך המיון, הוא השיב בהודעה קצרה ופוגענית בה נכתב: “לא מעוניין לעבוד עבור יהודי. תודה”.

ההודעה המקוממת נשלחה באמצעות אתר חיפוש המשרות המקוון ישירות אל האחים גייב ואיידן איינהורן, מייסדי החברה, מיד לאחר שמועמדותו של פרנקו נבחנה לתפקיד. גייב איינהורן, מנכ"ל החברה בן העשרים וארבע, פרסם ברשת אקס צילום מסך של ההודעה וכתב בתגובה: “עולם עצוב”.

לדבריו, הוא החליט לפרסם את המקרה החריג כדי להעלות את המודעות לעלייה המדאיגה בתופעות האנטישמיות בארצות הברית. בתחילה הוא אף בחר לטשטש את שמו של הסטודנט, מתוך מחשבה שייתכן ומדובר בטעות או בהתבטאות פזיזה. בראיון לתקשורת הסביר איינהורן את החלטתו הראשונית ואמר: “לא הרגשתי בנוח לחשוף אותו. חשבתי שאולי הוא עשה טעות ואולי הוא לא באמת מאמין בזה”.

אלא שלמחרת התברר כי הסטודנט אינו חוזר בו מדבריו כלל. בפוסט שפרסם פרנקו ברשת אקס הוא חזר על עמדתו הקיצונית וכתב כי חוויותיו עם יהודים “היו לא נעימות”, הן במפגשים אישיים והן באינטרנט. הוא הוסיף וכתב כי אמנם “היו לו גם חוויות חיוביות”, אך לטענתו “הן לא היו הרוב”.

האירוע החמור עורר תגובות רבות ברשתות החברתיות, ובעקבות הלחץ הציבורי הודיעו באוניברסיטת קורנל כי נפתחה מטעמם בדיקה מקיפה בנושא. דוברת האוניברסיטה מסרה הודעה רשמית ובה הבהירה כי המוסד “מגנה אנטישמיות וכל צורה של שנאה ואפליה באופן הנוקשה ביותר”.

מלבד פעילותו העסקית, גייב איינהורן מרבה לדבר ברשתות החברתיות על יהדותו, ולדבריו הוא נתקל לא פעם בתכנים אנטישמיים ובהודעות מאיימות מצד גולשים. בראיון בנושא סיפר: “ראיתי דברים נוראיים מכל הסוגים, כולל תכנים אנטישמיים. בפעם האחרונה שבדקתי, היו לי חמישה איומי מוות בפייסבוק”. לדבריו, האנונימיות ברשתות מאפשרת לאנשים להפיץ שנאה מבלי לשאת בהשלכות למעשיהם.

עם זאת, האחים סיפרו כי ההודעה הישירה והגלויה שקיבלו מהסטודנט הותירה אותם המומים לחלוטין. גייב שחזר את הרגע וסיפר: “אני ואחי פשוט הסתכלנו אחד על השני ושאלנו: ‘מה?’”. הוא הוסיף בכאב: “מעולם לא חווינו אנטישמיות בצורה כל כך ישירה. הכול היה פשוט מאוד מזעזע וללא שום סיבה”.