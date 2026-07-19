כיכר השבת
עם "פטיש חירום"

בליל שבת: חיילים בלגים מנעו תקיפה של חסידים באנטוורפן

גבר בן 28 איים בפטיש חירום על חסידים שיצאו מתפילת שבת • החשוד הפיל כובעים, דחף עוברי אורח והשליך תמרורים | נעצר ללא נפגעים (בעולם)

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חיילים בלגים מוצבים בשכונה חרדית (צילום מסך מתוך סרטון של 'רויטרס')

חיילים בלגים מנעו בליל שבת קודש תקיפה של חסידים באנטוורפן, כאשר עצרו גבר בן 28 שאיים על עוברי אורח באמצעות פטיש חירום בשכונה יהודית בעיר. החשוד, המוכר למשטרה מעבירות קודמות, הפריע לחסידים שיצאו מתפילת שבת והפעיל אלימות כלפיהם.

האירוע התרחש בליל שבת קודש, סמוך לשעה 20:20, כאשר החשוד הגיע לרחוב למורינייר, אחד הרחובות המרכזיים באנטוורפן, והחל להטריד מספר חסידים שיצאו מבית הכנסת. על פי הדיווח, החשוד איים על אחד מהחסידים באמצעות פטיש חירום, הפיל את כובעו של אדם אחר, דחף עובר אורח נוסף ואף השליך תמרורים אל הקרקע.

דובר המשטרה המקומית, ווטר ברוינס, מסר כי החשוד נעצר במקום וייחקר. "החשוד מוכר למשטרה, בין היתר בגין עבירות של מטרד ציבורי ועבירות סמים", ציין הדובר. למרבה המזל, לא היו נפגעים באירוע.

האירוע מצטרף לשורה של מקרים דומים באירופה בחודשים האחרונים, כאשר קהילות יהודיות ברחבי היבשת מתמודדות עם גל של הטרדות ואיומים. רק לפני מספר חודשים הגישה בלגיה כתבי אישום נגד מוהלים באנטוורפן, מהלך שעורר סערה בקרב הקהילה היהודית והוביל למחאות חריפות.

יצוין כי אנטוורפן מהווה מרכז חשוב לקהילה החרדית באירופה, עם קהילה משגשגת של חסידים ובני תורה. השכונה היהודית בעיר ידועה בחיי התורה התוססים שלה, ובתי הכנסת רבים הפזורים ברחבי העיר. האירוע האחרון מעלה שאלות לגבי הביטחון של הקהילה היהודית במדינות אירופה, במיוחד בשעות השבת והחגים.

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לא מעלה שאלות של בטחון בקהילות אירופה... ולא בטיח..... שום מקום לא יותר טוב... וזה מעלה ומעורר רק שאלה אחד בימים אלו... שכל אחד צריך לשאול..... "מתי תמלוך בציון"?...... "עד מתי עוזך בשבי"?.... עד מתי תרחם ציון תיבנה ותכונן"?
ישראל ק

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