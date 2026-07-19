גורמים הקרובים לממשל בבלגיה מאשרים כי התקבלה החלטה רשמית על כניסתו לתוקף של איסור יבוא מוצרים מיהודה ושומרון.

מדובר בהחלטה שהתקבלה במקור בחודש אוגוסט 2025, אך יישומה עוכב באופן ממושך עד לימים אלה, בעקבות מלחמה של ממש שניהלו תומכי ישראל בפרלמנט ובצמרת הממשל.

​במסגרת הדיונים הקואליציוניים הצליחו גורמים פוליטיים בממשל לרכך באופן משמעותי את הנוסח המקורי ולרשום שורה של הישגים שהסירו מגבלות רבות.

בין ההישגים שהושגו, נקבע כי לא יוטל כל איסור על מוצרים מרמת הגולן, וכן לא יוחל איסור על מתן שירותים אלא על מוצרים בלבד.

​כמו כן, הממשל מנע איסור מוחלט על מכירת המוצרים, כך שמוצרים מיהודה ושומרון שיגיעו למדינה דרך מדינות אחרות באיחוד האירופי, כגון גרמניה, יורשו להימכר בבלגיה.

ההחלטה הנוכחית צפויה להשפיע על פחות מאחוז אחד מהיקף המסחר במוצרים אלו, כך ש-99% מהמוצרים אינם מושפעים בפועל. היישום עצמו ייכנס לתוקף רק בעוד לפחות 120 ימים על בסיס אזורי מיקוד ספציפיים, במטרה לאפשר ליבואנים זמן התארגנות.

​בלגיה מצטרפת למדינות נוספות באיחוד האירופי שכבר הובילו מהלכים דומים והטילו איסורים, בהן אירלנד, סלובניה, הולנד וספרד. גורם המעורה בפרטים מסר בהתייחסו להחלטה כי "אז כן, זו לא החלטה טובה, אבל אנחנו מצמצמים את ההשפעות כך שבפועל כמעט אין השפעה אמיתית. זה המחיר שמשלמים כשותפה בקואליציה וכשהקהילה קטנה מכדי להשפיע בבחירות."