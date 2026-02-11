סגן נשיא ארה"ב ג'יי.די. ואנס (משמאל) וראש ממשלת ארמניה ניקול פשיניאן ( צילום: צילום מתוך האתר של ראש הממשלת ארמניה )

בתחילת השבוע נחת סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי.די ואנס, על אדמת ארמניה – סגן הנשיא המכהן הראשון אי פעם שעושה זאת. הביקור לא היה רק סמלי; הוא נשא עמו בשורה אסטרטגית : הסכם גרעין אזרחי חדש (הסכם 123) בשווי מיליארדי דולרים, שנועד לנתק את ארמניה מהתלות האנרגטית ארוכת השנים שלה ברוסיה ובאיראן ולחבר אותה לציר המערבי דרך מסדרון אנרגיה חדש. אך בלב ההישגים הדיפלומטיים הללו, התלקחה סערה סביב מילה אחת טעונה.

בעודו שוהה בבירה ירוואן, הגיע ואנס יחד עם רעייתו, אושה, לאתר "ציצרנאקברד" – האנדרטה הלאומית לזכר קורבנות הטבח בבני העם הארמני תחת שלטון האימפריה העות'מאנית. בתמונות המנציחות את הרגע, נראו השניים מניחים פרחים לצד מדורת התמיד, חולקים כבוד אחרון לנרצחים. זה היה אמור להיות רגע של הזדהות מוסרית עמוקה, אך פוסט אחד ברשת החברתית X הפך את הטקס השקט למשבר דיפלומטי. בחשבונו הרשמי של ואנס פורסם מסר לפיו הוא מבקר באנדרטה כדי "לכבד את קורבנות רצח העם הארמני". השימוש במונח המפורש "רצח עם" (Genocide) הוא סדין אדום עבור טורקיה, בעלת ברית מרכזית של ארה"ב, המתנגדת בתוקף להגדרה זו וטוענת כי מדובר בטרגדיה של מלחמה ולא בהשמדה מכוונת.

"רצח עם" הפוסט שנמחק ( צילום: מסך )

רצח העם הארמני (1915–1917) התרחש תחת האימפריה העות'מאנית, כאשר כמיליון וחצי ארמנים נרצחו או גורשו בכפייה ממולדתם. השלטון העות'מאני ראה בארמנים קבוצה נוצרית שהתקיימה בתוך אימפריה מוסלמית, עבורם הם היו איום פוליטי וכלכלי. במיוחד בזמן מלחמת העולם הראשונה, האימפריה העות'מאנית החליטה למחוק את הקהילה מחשש לבגידה ולעצמאות.

בעבר, כאשר הנשיא ביידן השתמש במונח זה, הגיבה טורקיה בזעם והצהירה כי לא תקבל "שיעורי היסטוריה מאף אחד". עבור ממשל טראמפ, המנסה לשמר יחסים רגישים באזור, המילה הזו הייתה כפצצה מתקתקת.

הדרמה הגיעה לשיאה כאשר זמן קצר לאחר הפרסום, הפוסט נמחק כלא היה. במקומו הועלה פוסט חדש, "נקי" מהמילה הנפיצה, שהתמקד בתיעוד הטקס ובדברים שכתב ואנס בספר האורחים, מבלי להזכיר את המונח "רצח עם". הבית הלבן מיהר להבהיר כי מדובר ב"טעות של איש צוות".

ואנס עצמו, כשנשאל על כך ישירות, בחר במילים זהירות. הוא נמנע מלחזור על המילה "ג'נוסייד" וציין כי הגיע כדי "לחלוק כבוד" לאירוע "נורא מאוד" שקרה לפני כמאה שנה וחשוב מאוד לתרבות הארמנית.