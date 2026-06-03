ניסיון הצתה נוסף דווח הלילה (בין שלישי חרביעי) בשכונה היהודית גולדרס גרין שבלונדון, כאשר חשוד הצית שרפה במדרגות בניין מגורים.

על פי הדיווחים שהתקבלו בארגון 'שומרים' מפי תושבים מקומיים, אחד הדיירים הבחין בלהבות במדרגות הבניין והצליח לכבות את האש במהירות. כוחות משטרה מקומית הוזעקו למקום ופתחו בחקירה.

האירוע הסתיים ללא נפגעים, אך הוא מצטרף לשורת אירועים חמורים שפקדו את השכונה היהודית בחודשים האחרונים.

כזכור, לפני מספר שבועות התרחשה שריפת ענק בסופרמרקט הכשר המפורסם "כשר קינגדום" באותה שכונה, כאשר עשרות כבאים נאבקו בלהבות שהשתוללו במחסן הצמוד למקום.

גל האנטישמיות בבריטניה ממשיך להרים ראש בשבועות האחרונים. בסוף השבוע האחרון נעצר אזרח גרמני בחשד לתקיפת שני יהודים מחוץ לבית כנסת בשכונת הנדון הסמוכה, בעת שעשרות מתפללים התאספו לרגל חג השבועות. המתפללים הפגינו תושייה והשתלטו על התוקף עד להגעת המשטרה.