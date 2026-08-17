ארבע יצירות אמנות בעלות ערך יוצא דופן נגנבו מהמוזיאון האזורי הבין-תחומי בעיר מסינה שבסיציליה. האירוע התרחש בשבת בשעה 21:50 לפי השעון המקומי, כאשר הגנבים הצליחו לקחת את היצירות מבלי להפעיל את מערכות האזעקה של המקום.

בין הפריטים שנלקחו שלושה לוחות עץ מתוך היצירה פוליפטיך סן גרגוריו, וכן לוח דו-צדדי המציג ציור יקר ערך נוסף, אשר הוצא ישירות מתוך ויטרינה מאובטחת. חוקרי המשטרה פועלים תחת החשד הראשוני כי היצירות נגנבו לפי הזמנה מראש עבור השוק השחור.

היצירות מיוחסות לאמן אנטונלו דה מסינה, מחשובי הציירים בתקופת הרנסאנס המוקדם בן המאה ה-15. היצירה סן גרגוריו צוירה בשנת 1473, והלוח הדו-צדדי הקטן שימש ככל הנראה לשימוש עצמי. העובדה שהציורים מצוירים על לוחות עץ מנעה מהגנבים את היכולת לגלגל אותם.

מנהלת המוזיאון, מריסה מרקוריו, אמרה כי "אנחנו המומים ממה שקרה", ותיארה את האירוע כ"אובדן גדול למוזיאון, לעיר, לקהילה ולעולם האמנות". ראש עיריית מסינה, פדריקו באסילה, והביע את כעסו מול "המעשה הפלילי הנתעב" הוסיף כי "מורשת השייכת לכל תושבי מסינה חוללה. מסינה לא תיתן להיסטוריה שלה להישדד".

האירוע מצטרף לשורת מעשי שוד במוזיאונים ברחבי אירופה. רק לפני יומיים הצליחה המשטרה באיטליה לאתר ציורים של סזאן, רנואר ומאטיס בשווי 9 מיליון אירו שנלקחו בתוך דקות ספורות, לצד פריצה שבוצעה במוזיאון הלובר בפריז שבה נגנבו תכשיטים בשווי 88 מיליון אירו.